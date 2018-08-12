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بورصة وشركات
EGX 30 يستبق عطلة الأضحى بتحركات عرضية
الأحد 12 أغسطس 2018 09:57 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
منى عبدالباري
يتوقع محللون، تأرجح حركة مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بين الصعود فى النصف الأول منه والهبوط فيما تبقى من جلسات التداول.
رجحوا أن السوق تتجه صعودا فى بداية تعاملات الأسبوع الجاري، صوب مستوى 16250 نقطة، بدعم ارتفاعات الأسبوع المنقضي، قبل أن تظهر عمليات جنى الأرباح تؤدى لتراجعه صوب 15800 نقطة بنهاية الأسبوع، مع حلول إجازة عيد الأضحى التى تستمر الأسبوع المقبل بالكامل.
استبعد المحللون أن تتركز الارتفاعات فى قطاع بعينه، مشيرين إلى أن الصعود يتركز فى عدد من الأسهم البارزة على المؤشر الثلاثيني، وكذلك السبعيني.
ارتفع مؤشر السوق الرئيسى خلال الأسبوع المنقضى EGX30 بنسبة %0.74، إلى مستوى 15924 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 %0.8، ليغلق عند 754 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %0.58 إلى مستوى 1954 نقطة.
تراجعت قيم التداولات بشكل طفيف الأسبوع الماضي، وسجلت 4.7 مليار جنيه، مقارنة 4.9 مليار جنيه الأسبوع السابق، وسجل رأس المال السوقى 886 مليار جنيه، رابحا 6 مليارات جنيه فقط.
كان للمستثمرين المحليين النسبة الأكبر من تعاملات الأسبوع المنقضى كالمعتاد بنسبة بنسبة %78.18، تلاهم الأجانب بنسبة %16.55 بمشتريات قيمتها 439.33 مليون جنيه، ثم العرب بنسبة %5.28، بصافى مبيعات قيمتها 77.85 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
كان نصيب المؤسسات فى التعاملات %53.53 بصافى مشتريات قيمتها 108.38 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأفراد %46.47 من التعاملات وذلك بعد استبعاد الصفقات.
قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إن EGX30 يتحرك صوب مستوى 16250 نقطة فى النصف الأول من الأسبوع الحالى بدعم الإغلاقات الإيجابية للأسبوع المنقضي، بينما سيعاود التراجع بجلستى نهاية الأسبوع 15800 نقطة .
أرجع الأعصر بعض من ارتفاعات الأسبوع المنقضى إلى تحركات سهم جلوبال تيليكوم، الذى توقع أن يواصل صعوده هذا الأسبوع صوب 4.60 جنيه، مقارنة 4.39 جنيه الخميس الماضي.
خلال الأسبوع الماضى صعد سهم جلوبال بنسبة إجمالية %7 من مستوى 4.11 إلى 4.39 جنيه.
رجح الأعصر مستهدفات عدد من أسهم المؤشر الثلاثينى هذا الأسبوع منها أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا) بين 0.70 و 0.74 جنيه، مقابل 0.71 الخميس، وسهم بورتو جروب بين 0.22 و 0.25 جنيه، مقارنة بسعر إغلاق الاسبوع الماضى عند 0.23 جنيه، والعربية لحليج الأقطان بين 2.35 و 2.65 جنيه، مقارنة بإغلاقه السابق عند 2.46 جنيه.
رشح سهم المصرية للاتصالات للتحرك بين 14.10 و14.70 جنيه، مقارنة بسعره الحالى 14.29 جنيه، وطلعت مصطفى القابضة بين 11.20 و 12.25 جنيه، مقارنة بمستواه الحالى عند 11.73 جنيه، والحديد والصلب المصرية بين 7.60 و8.30 جنيه، مقارنة 7.80 جنيه.
رجح تحرك سهم المصرية للمنتجعات السياحية بين 1.65 و1.85 جنيه، مقارنة بسعره الحالى عند مستوى 1.72 جنيه الخميس، وسهم القلعة للاستشارات المالية بين 3.45 و3.80 جنيه، مقارنة بـمستواه الراهن 3.66 جنيه.
توقع الأعصر تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بين مستوى 750 و765 نقطة، وسط تحركات إيجابية لعدد من أسهمه من بينها النصر للملابس والمنسوجات بين 1.35 و1.50 جنيه، مقارنة بإغلاقه السابق عند 1.40 جنيه، والنساجون الشرقيون للسجاد بين 12 و12.80 جنيه، مقارنة بـمستواه الحالى عند 12.34 جنيه.
أشار إلى أنه من المحتمل أن يتحرك سهم العامة لصناعة الورق «راكتا»، بين 12.25 و13.25 جنيه، مقارنة 12.34 جنيه مستواه بنهاية جلسة الخميس الماضي، وسهم العامة لمنتجات الخزف والصينى «شيني» بين 4 و 4.50 جنيه، وسهم الجيزة للمقاولات والاستثمار العقارى بين 1.15 و1.35 جنيه، مقارنة 1.21 جنيه الخميس.
أوصى الأعصر المستثمرين بالاحتفاظ بمراكزهم الشرائية خلال جلسات النصف الأول من الأسبوع.
قال محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى يتحرك هذا الأسبوع بين 15800 و16200 نقطة، مع تحقيق المكاسب فى النصف الأول من الأسبوع.
توقع كمال أن تشهد السوق هذا الأسبوع ضعفا بحركة التداولات، واتجاه صوب الشراء يتسم بالتحفظ من قبل المؤسسات، بضغط من اقتراب فترة إجازة عيد الأضحي، كما رجح تحرك المؤشر السبعينى فى نطاق عرضى ليسير على خطى السوق بشكل عام.
رجح أن يشهد سهم القلعة تحركات إيجابية هذا الأسبوع، ليتجه صوب 3.85 جنيه هذا الأسبوع، محولا اتجاهه نحو الصعود عقب الانخفاضات المتوالية التى شهدها الفترة الماضية.
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