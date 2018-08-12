EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هل ينعش «المليم» تداولات البورصة؟
الأحد 12 أغسطس 2018 09:55 ص
إيهاب السعيد 1
أخر الأخبار
إيهاب السعيد 1
مصطفى طلعت
تترقب البورصة المصرية إدخال عملة فئة «المليم» فى تعاملاتها اليومية على الأسهم، كخطوة لتنشيط أحجام وقيم التداولات - السيولة، وذلك عبر تطوير نظام المزايدة ليكون 3 أرقام عشرية، بدلاً من رقمين، على الأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه، أو 2 دولار.
وربما يندهش البعض من قيام البورصة بإضافة فئة المليم التى اختفت منذ عقود طويلة، إلا أن خبراء ومتعاملين بالسوق، رأوها خطوة مهمة ومفيدة تعمل على تنشيط السوق، خاصة على الأسهم الصغيرة ذات التحركات الضيقة، التى تؤثر فيها تحركات القرش أو السنت صعوداً وهبوطاً.
وأكد الخبراء أن إضافة رقم عشرى جديد إلى نظام المزايدة، جاء بعد عزوف عدد كبير من العملاء عن الاستثمار فى الأسهم التى تقل قيمتها عن 2 جنيه أو 2 دولار، نتيجة تحملهم مخاطرة كبيرة لأن التحرك بمعدل قرش أو سنت قد يكبل العميل مخاطرة، قد تصل إلى %5 فى المرة الواحدة .
يشار إلى أنه يتم حاليا التداول بالبورصة، بتسجيل السعر برقمين فقط بعد العلامة العشرية، وفى حالة الأوراق منخفضة السعر، قد يفوق التغير السعرى حد التحرك السعرى المسموح به.
ويأتى إجراء المليم كخطوة من خطوات البورصة للعمل على زيادة السيولة اليومية بالسوق، بعد سماحها مؤخراً للشركات المقيدة بتجزئة القيمة الاسمية أكثر من مرة، خلال العام الواحد، فضلا عن تقليص فترة إيقاف التداول على الأسهم التى ترتفع %5 إلى 15 دقيقة، بدلاً من نصف ساعة.
يذكر أن أحجام التداولات اليومية بالبورصة كانت قد شهدت تراجعاَ ملحوظاً خلال الربع الثانى من العام الجارى، لتتراوح متوسطاتها بين 500 إلى 700 مليون جنيه، كما حققت أدنى مستوى لها خلال عام تقريباً، فى إحدى جلسات يوليو المنقضى.
وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن إضافة العلامة العشرية إلى تداولات البورصة، لا يسير السخرية إطلاقا، كما أظهر البعض ذلك، فهو أمر معمول به فى عدد من البورصات الخارجية والعربية.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تضمن عدم تجاوز الأسهم للحدود السعرية المقررة من إدارة البورصة، ما يضمن عدم إيقافها خلال الجلسة، ضارباً مثالاً بسهم شركة عبر المحيطات الذى يتداول بنحو 7 سنتات، فى حال هبوطة بمقدار سنتين على سبيل المثال، ما يعادل %20 قيمته مع كل تغير سعرى.
وأضاف: هناك أيضا أسهم مثل بورتو، وعامر جروب، والصعيد العامة للمقاولات، وأوراسكوم للاتصالات، وغيرها، أسعارها أقل من جنيه، وبالتبعية فإن القرش يمثل نسبة مئوية.
وأكد أن السعر ليس دليلاً على قوة الشركة، أو ضعفها، لكن الغرض من الآلية هو زيادة السيولة على الأسهم ذات التحركات الضيقة، موضحاً أنه عند حساب القيمة السوقية لأسهم القروش ستصل لمليارات.
بدوره، رأى طارق أباظة، رئيس قطاع السمسرة بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، أن شركات السمسرة سبق وطالبت بتفعيل هذه الآلية لتنشيط التداول، موضحا أن التحرك بقيمة سنت أو قرش واحد، قد يحمل المستثمر مخاطرة تصل إلى %12.
وقال إن العملاء يهربون من شراء الأسهم ذات التحركات الضيقة، وفى حال شرائهم فإنهم يحتفظون بها فى الغالب، لأن قرار التحرك بقرش أو سنت واحد، قد يكلف العميل جزء من محفظته.
وأكد أن النظام معمول ومتعارف عليه بالأسواق العالمية والعربية، ففى السعودية على سبيل المثال فإن الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن 100 ريال تتحرك بفئة «الهللة»، وهى تعادل القرش فى مصر، والأسهم التى تتراوح بين 10 إلى 25 ريالاً تتحرك بالخمسة هللة.
واستبعد مواجهة شركات الأوراق المالية أى صعوبة فى تطبيق الآلية الجديدة، موضحا أنها طريقة فنية سيتم تعديلها على أنطمة التداول المتعلقة بالشركات بشكل طبيعى.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن القرار تم اتخادة بعد دراسات وافية لأكثر من سوق خارجى، مضيفاٌ: «ليست اختراعاً، وطريقة الكسور معمول بها فى عدد من الدول، وكل بورصة توفر شرائح للمتعاملين بهدف تنشيط السيولة.
وأشار إلى أن إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، أكدت خلال اجتماعها مع ممثلى السوق مؤخراً، أن أنظمة الشركة قادرة وجاهزة لاستقبال الآلية الجديدة بكل سهولة، متوقعاً أن يتم التداول وفقها بعد مرور أيام من الجلسة التجريبية، المقرره اليوم الأحد.
ولفت إلى أن إدارة البورصة لا تمتلك سوى مثل هذه الآليات لتنشيط السوق، بعد قرارها بالسماح بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام، موضحاً أن هناك مقترحات أخرى لخفض مدة إيقاف الأسهم التى ترتفع %5، من 15 دقيقة إلى 10 دقائق.
وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إنه من الصعب تحليل الأسهم فنيا بعد هذه الآلية، لكنها فى الغالب وسيلة جيدة لتطوير حجم السيولة، مطالباً بالإسراع فى تطبيق آلية الشراء بالهامش، لدعم التداولات اليومية .
وقررت البورصة عقد جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو 2 دولار، بناء على التعديلات المقترحة من إدارة البورصة الخاصة بوحدة المزايدة، اليوم الأحد، بعد جلسة التداول فى حدود الساعة 3٫30 مساء، وذلك للتأكد من جاهزية الأنظمة المطلوبة لتنفيذ المقترح لدى البورصة، وشركات السمسرة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى.
وترى البورصة أن تطوير المزايدة يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات لإتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، وانتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايد وفقا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا، والنمسا، وماليزيا، وسنغافورة، وهونج كونج.
وعقدت البورصة اجتماعا مع ممثلى الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA، وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، و د. طارق عبد البارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، لبحث كيفية تعديل وحدة المزايدة، تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها فى حال الموافقة النهائية على التعديلات .
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عمل مراجعة دورية نصف سنوية للأوراق المالية المقيدة، بهدف انتقالها بين المجموعتين، حسب الأحوال وطبقا لضوابط محددة، تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن مقترح تعديل وحدة المزايدة قد يسهم فى تنشيط التداولات، ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية، مؤكداً أن البورصة سترسل المقترح النهائى بعد التأكد من جاهزية جميع الأطراف المعنية، للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد فى حال الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من قبل البورصة.
وبحسب الدراسة التى أعدتها البورصة فإن عدد الأسهم التى تتداول عند مستويات سعرية أقل من 2 جنيه يصل إلى 47 سهما، فى السوقين الرئيسية، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا