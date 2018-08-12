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بورصة وشركات
التلاعبات واللجوء للقضاء يستحوذان على أعمال ورشة «أسواق المال»
الأحد 12 أغسطس 2018 09:50 ص
محمد عمران الرقابة المالية
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محمد عمران الرقابة المالية
شريف عمر
عمران: إصدار كتيب بكل قرارات أخر 6 شهور
كوستا: السوق الأمريكية تلجأ للجهات الرقابية عند النزاعات
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بنهاية الأسبوع الماضى، ورشتها الدولية للمنهجيات المستخدمة فى تنظيم أسواق المال، بنظرة مقارنة بين القوانين المطبقة بأسواق المال الأمريكية، ونظيرتها المصرية، وشهد يومها الأخير سيطرة الحديث عن التلاعبات، وإيقاف الأسهم، وإعداد دراسة التقييم العادل، واللجوء لساحات القضاء للفصل فى النزاعات.
وجرت فعاليات ورشة العمل تحت عنوان «المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال»، بحضور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار، ومحمد فريد، رئيس البورصة، وعدداً من مسئولى هيئات البورصات الأمريكية، واللجنة الاستشارية لسوق المال.
وقال محمد عمران، إن الهيئة أصدرت نحو 106 قرارات تنظيمية بقطاع سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، والتأمين، خلال الشهور الست الماضية، وسوف يتم إصدار كتيب مجمع لكل القرارات، فى محاولة للتيسير على المستثمرين.
وأضاف أن الرقابة المالية ستعقد أكثر من ورشة عمل تدريبية سواء للعاملين بسوق المال، أو شركات الأوراق المالية، أو الشركات المقيدة أو الطروحات الجديدة، إلى جانب شركات الاستشارات المالية وصناديق الاستثمار لتعريفهم بطبيعة القرارات، وكيفية الاستفادة منها، كما أعدت الهيئة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال فى نحو 62 ورقة، وتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها.
وأكد أن الرقابة المالية تركز حالياً على هدفين رئيسيين، الأول تحسن مستوى الإفصاح، وهو ما أثمر عن تقدم ترتيب مصر فى تقرير الشفافية العالمى، والثانى حماية المستثمرين والمتعاملين بأسواق المال، وفى هذا الإطار فإن أكثر من %50 من القرارات التى صدرت مؤخراً كانت مهتمة بهذا الأمر.
وقال إن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الرقابة المالية، سيتناول إجراءات التعاقد مع شركة آى سكور لإعداد الاستعلام الائتمانى على عملاء الشراء الهامشى والمارجن، بشركات السمسرة والبورصة.
ولفت إلى ارتفاع قيمة الضمانات المنقولة المسجلة فى سجل الرقابة المالية، والتى وصلت إلى 396 مليار جنيه، رغم حداثة إطلاق الآلية فى مارس الماضى.
وأكد أهمية دور إدارة البورصة فى إعداد التصور التقنى والفنى لإصدار آليات جديدة فى سوق المال، على غرار الشورت سيلينج، وبورصات السلع والعقود، لكنه تدارك بضرب مثالاً بأنه عند تحويل أنظمة التداول فى البورصة منذ عدة سنوات، استغرق الأمر أكثر من 19 شهراً لإنهاء النظام الإليكترونى، مختتما بالقول إن الجهات الرقابية فى كثير من أسواق المال دائماً ما تقابل بالانتقاد.
وبالعودة للحضور من الجانب الأمريكى، فقد تناول الفريق أكثر من نقطة خلال حديثه، منها أن السوق المصرية مؤهلة بقوة لبدء العمل ببورصات السلع والعقود من ناحية الإطار التشريعى لإطلاق الآلية، وتوافر الطلب المحلى، علاوة على الاهتمام الحكومى بها، كما أشار إلى أن الشورت سيلينج من أبرز الآليات الهامة لتطوير أسواق المال، وزيادة حجم السيولة.
وقال إن السوق الأمريكية بدأت التفكير فى تطبيق الشورت سيلينج والبيع على المكشوف منذ القرن الثامن عشر، وفى مرحلة الكساد الكبير عام 1929 تم زيادة حجم التعامل بالآلية، فى محاولة لتنشيط تداولات السوق، داعياً جهات سوق المال المحلية للسعى للتوسع فى العمل بالشورت سيلينج.
وأكد جيد كوف، القاضى بهيئات البورصات الأمريكية، أن بورصات السلع والعقود هامة للغاية، لزيادة حجم التداول، وإتاحة أوراق مالية جديدة وإدارة المخاطر وتوزيعها بين أكثر من ورقة مالية استثمارية.
وفى تساؤل حول الكشف عن أسماء المتلاعبين فى أسواق المال، قال خالد النشار، إن سوق المال المحلية تتجه فقط لمنع مستثمرين متلاعبين من شراء أوراق مالية لمدة تقارب 6 شهور، على سبيل المثال، مع منحهم الحق فى البيع، والتخلص من الممتلكات، لكن هناك صعوبات فى الكشف عن أسمائهم من جانب الرقابة المالية، والأمر متروك للنيابة العامة.
وقال كارلوس كوستا، كبير مستشارى هيئات البورصات الأمريكية، إن السوق الأمريكية قد تشهد الإعلان عن أسماء متلاعبين فى السوق، سواء كانوا شركات أو أفراد، مشيراً إلى أن أحد أعضاء الكونجرس تم الإعلان عن اسمه، لكن هناك أكثر من اعتبار فى هذا الامر، يتعلق بالسمعة، والتشهير.
وفى تناول لجزئية لجوء أسواق المال لإحالة التلاعبات إلى القضاء، قال إنه طوال عمله فى هيئة البورصات الأمريكية، لم ير ذلك من جانب شركات أوهيئات سوق المال، ويتم الاعتماد على الجهات الرقابية بالسوق فى التحقيق، وإصدار الأحكام العقابية، وللشركة التظلم أمام جهات عليا بداخل الجهة الرقابية.
وعن إيقاف الأسهم قال كوف، إن هناك حالات لمدة لا تزيد عن 120 يوم عمل، وبعد تلك المدة يتم إعادة التعامل من جديد على السهم، مع التزام الشركة بتوضيح جميع الاستفسارات للعملاء والرقابة، كما أكد عدم وجود آلية لإلزام الشركات المقيدة بإعداد تقارير قيمة عادلة للأسهم.
وأشار إلى أن البورصات الأمريكية تمتلك أكثر من آلية للتعرف على المستفيد النهائى فى الصناديق المؤسسة فى جزر العذراء، أو الملاذات الضريبية الشهيرة، ويتم مخاطبة الجهات الرقابية فى تلك الدول، للحصول على المعلومات اللازمة حول مؤسسى الشركة، أو المستثمر الفرد.
وتمثل الدورة التدريبية، أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة، لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر، واستقرار النظام المالي- أحد أهداف إستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية- والاستعداد لتنفيذ الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية ( 2018 - 2022 )، عقب الإعلان عن صورتها النهائية في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.
واستعرضت الورشة على مدار 4 أيام، معايير الإلزام التي تتبعها لجنة تداول السلع الآجله، في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية، ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. واستعرض المشاركون تجربة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وسوق إقراض الأوراق المالية، بالإضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بالإضافة إلى عرض أنواع المشتقات، والعقود الآجلة، والمقايضات، ودور المشتقات في السوق، وفوائدها والمخاوف منها.
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