القاهرة تقود مكاسب 6 بورصات.. وهبوط دبي والرياض

خالد بدر الدين









حققت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط مكاسب واضحة خلال الأسبوع الماضى بقيادة القاهرة ومسقط، وهبطت بورصتا دبى والسعودية فقط بسبب تقلبات أسعار البترول والتى انخفضت بأكثر من 0.5% لتنزل إلى حوالى 73 دولارًا لبرميل مزيج برنت القياسى.





وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة بأكثر من 7.5% أو ما يعادل 118 نقطة ليزداد إلى حوالى 15924 نقطة ليوقف أداءه الضعيف خلال الربع الحالى الذى فقَد خلاله 425 نقطة أو حوالى 2.6% لكنه ما زال مرتفعًا بأكثر من 6% منذ بداية العام حتى الآن.





وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة مسقط صعد بحوالى 105 نقاط، أو بنسبة بلغت حوالى 2.41% ليرتفع إلى أكثر من 4431 نقطة بقيادة البنوك.





وارتفع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1.4% ليتقدم إلى حوالى 5456 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبى العام زاد بأكثر من 1.27% ليسجل 4872 نقطة لتصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام الحالى وحتى الآن إلى حوالى 13%.





وارتفع مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.43% ليزداد إلى حوالى 1350 نقطة، كما كسب مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.06% ليستقر عند 9887 نقطة نتيجة تراجع سعر سهم شركة صناعات قطر 2.3% فى نهاية الأسبوع وبعد خسارته يوم الأربعاء بأكثر من 1.6% ليشكل أكبر ضغط على مؤشر البورصة.





وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1.8% لينزل إلى حوالى 2920 نقطة بسبب تراجع القطاع المالى حيث انخفض سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9%، كما انخفض سعر سهم شركة أرابتك القابضة للبناء 2.5% مع نهاية الأسبوع.





وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.94% لينخفض إلى حوالى 8176 نقطة بسبب التقلبات الحادة في أسعار النفط التى هبطت بحوالى 4 % قبل نهاية الأسبوع مع تزايد المخاوف من التوترات التجارية الحادة بين واشنطن وبكين.





وهبطت أسعار أسهم بقيادة سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بحوالى 2.4% فى آخر جلسات الأسبوع الماضى لأسباب، مِن بينها انخفاض أرباح الربع الثاني 26% وبعد خسارته يوم الأربعاء بحوالى 8% مع تزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات نزاع دبلوماسي بين المملكة وكندا حول دعم كندي لنشطاء حقوقيين مسجونين فى السعودية.



