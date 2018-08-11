EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
القاهرة تقود مكاسب 6 بورصات.. وهبوط دبي والرياض
السبت 11 أغسطس 2018 09:21 م
البورصة المصرية 1
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السعودية تقود خسائر 5 بورصات عربية ومكاسب للقاهرة
القاهرة تقود مكاسب 6 بورصات عربية وهبوط دبى
أبو ظبي تقود هبوط 5 بورصات.. ومكاسب للقاهرة
الدوحة تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط السعودية
البورصة المصرية 1
خالد بدر الدين
حققت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط مكاسب واضحة خلال الأسبوع الماضى بقيادة القاهرة ومسقط، وهبطت بورصتا دبى والسعودية فقط بسبب تقلبات أسعار البترول والتى انخفضت بأكثر من 0.5% لتنزل إلى حوالى 73 دولارًا لبرميل مزيج برنت القياسى.
وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة بأكثر من 7.5% أو ما يعادل 118 نقطة ليزداد إلى حوالى 15924 نقطة ليوقف أداءه الضعيف خلال الربع الحالى الذى فقَد خلاله 425 نقطة أو حوالى 2.6% لكنه ما زال مرتفعًا بأكثر من 6% منذ بداية العام حتى الآن.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة مسقط صعد بحوالى 105 نقاط، أو بنسبة بلغت حوالى 2.41% ليرتفع إلى أكثر من 4431 نقطة بقيادة البنوك.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1.4% ليتقدم إلى حوالى 5456 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبى العام زاد بأكثر من 1.27% ليسجل 4872 نقطة لتصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام الحالى وحتى الآن إلى حوالى 13%.
وارتفع مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.43% ليزداد إلى حوالى 1350 نقطة، كما كسب مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.06% ليستقر عند 9887 نقطة نتيجة تراجع سعر سهم شركة صناعات قطر 2.3% فى نهاية الأسبوع وبعد خسارته يوم الأربعاء بأكثر من 1.6% ليشكل أكبر ضغط على مؤشر البورصة.
وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1.8% لينزل إلى حوالى 2920 نقطة بسبب تراجع القطاع المالى حيث انخفض سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9%، كما انخفض سعر سهم شركة أرابتك القابضة للبناء 2.5% مع نهاية الأسبوع.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.94% لينخفض إلى حوالى 8176 نقطة بسبب التقلبات الحادة في أسعار النفط التى هبطت بحوالى 4 % قبل نهاية الأسبوع مع تزايد المخاوف من التوترات التجارية الحادة بين واشنطن وبكين.
وهبطت أسعار أسهم بقيادة سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بحوالى 2.4% فى آخر جلسات الأسبوع الماضى لأسباب، مِن بينها انخفاض أرباح الربع الثاني 26% وبعد خسارته يوم الأربعاء بحوالى 8% مع تزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات نزاع دبلوماسي بين المملكة وكندا حول دعم كندي لنشطاء حقوقيين مسجونين فى السعودية.
وتثير الحرب التجارية مخاوف الأسواق العالمية مع قلق المستثمرين من أن يؤدي أي تباطؤ في أكبر اقتصادين بالعالم: الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إلى انخفاض الطلب على السلع الأولية ومنها البترول.
البورصة المصرية
البورصات العربية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا