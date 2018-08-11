الثبات يخيم على أسعار الرمل والزلط والسن خلال شهر يوليو

الرمل والزلط

محمود زكي



كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء عن ثبات أسعار الرمل خلال شهر يوليو، مقارنة بشهر يونيو حيث سجل سعر المتر المكعب من الرمل الخشن قيمة 50 جنيها في حين سجل سعر المتر من الرمل الناعم قيمة 45 جنيها لكل متر مكعب.



وأوضح التقرير عن ثبات أسعار الزلط خلال نفس الشهر حيث سجل المتر المكعب من الزلط المخصوص قيمة 100 جنيه في حين سجل المتر مكعب من الزلط "فينو" قيمة 135 جنيها خلال شهر يوليو أيضًا.



ولفت التقرير إلى ثبات سعر السن عند 115 جنيها لكل متر مكعب خلال شهر يونيو في حين سجل ارتفاعًا بنسبة 76,9% خلال 12 شهر الماضية.



