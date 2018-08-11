الزراعة: منظومة جديدة لضبط توزيع الأسمدة المدعمة

الأسمدة

• تدخل "الوزراء" لفرض عقوبات على المخالفين ومراقبة خط سير الشحنات أبرز محاورها



كتب - الصاوى أحمد:



تعتزم وزارة الزراعة تطبيق منظومة جديدة لضبط توزيع الأسمدة المدعمة بالمحافظات خلال الموسم الشتوي المقرر أن يبدأ منتصف سبتمبر المقبل.

قال وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، في تصريحات لـ"المال"، إن المنظومة الجديدة تستهدف القضاء علي الاختناقات فى عملية توزيع وتداول الأسمدة المدعمة بشكل نهائى.



ولفت أبوستيت، علي هامش جولة افتتاح موسم جمع القطن، السبت، بإحدى قرى الفيوم، برفقة المحافظ جمال سامي وقيادات من الوزارة، إلى أنه سيتم تطبيق آليات عبر المنظومة المرتقبة، تضمن حصول المزارع علي حصته المقننة من الأسمدة كاملةً في بداية الموسم، ما سيمنع لجوءه إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.



وأوضح الوزير أن هذه المنظومة الجديدة تهدف لتحقيق العدالة في التوزيع، خاصة مع اتساع الفجوة بين محافظات الدلتا التي حصلت علي 80% من حصتها فى الأسمدة المدعمة، ومحافظات الصعيد والمناطق النائية، التى اقتنصت 30% فقط من حصتها.



وأشار أبوستيت إلى أن المنظومة تتضمن تطبيق حزمة آليات لضبط عملية التوزيع، أبرزها تدخل مجلس الوزراء بشكل مباشر بوصفه صاحب الولاية علي الشركات المنتجة، بحيث يطبق عقوبات علي الشركات المخالفة الممتنعة عن التوريد، تشمل وقف التصدير أو زيادة رسم الصادر، ما سيجبرها على الالتزام بتوريد حصتها كاملة.



وبحسب المتفق عليه بين منتجى الأسمدة والحكومة، يتم توريد 55% من الإنتاج لصالح السوق المحلية، بالأسعار المدعمة البالغة 3290 جنيها للطن، والباقى يتم تصديره للخارج "320 دولارًا للطن"، أو بيعه بالأسعار الحرة محليا التى تقترب من 5500 جنيه للطن.



ولفت الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة ضمن المنظومة المرتقية تشمل أيضًا الرقابة المشددة علي سير الشحنات بداية من المصانع والشركات المنتجة حتي مقر الجمعيات الزراعية بالمحافظات، ما يقضى علي الحلقات الوسيطة المتسببة في زيادة الأسعار.



ويعانى المزارعون حاليًا نقص حصة الأسمدة المدعمة التى يتم صرفها من قبل الجمعيات، وتأخر صرفها، فيتم صرف 3 شكائر للزراعات الصيفية مثل الذرة والقطن والأرز في الوقت الذي يحتاج فيه الفدان فعليا الى 6 شكائر، ويجرى تعويض الفرق عبر الشراء من السوق الحرة، وذلك بسبب عدم التزام الشركات المنتجة بتوريد الحصة المتفق عليها من الأسمدة المدعمة كاملة.



وحول مشكلة نقص المياه في الفيوم، أكد أبوستيت أنه سوف يطرح هذه المشكلة على وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع التنسيقي المرتقب عقده الأيام المقبلة بين وزارتى الزراعة والرى.



وعلى صعيد زراعات القطن رجح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس معهد بحوث القطن لـ"المال" إنتاج 2.2 مليون قنطار قطن الموسم 2018-2019، بدلاً من 1.4 مليون قنطار الموسم الماضى.



وتصل المساحة المزورعة قطنًا حاليا إلى 336 ألف فدان، ومن المرجح ارتفاعها إلى 400 ألف فدان في الموسم 2019-2020، وبلغ متوسط إنتاجية الفدان في الفيوم 10 قناطير، ويسجل سعر ضمان القطن الإكثار 2600 جنيه، والوجه القبلي 2500، والبحري 2700.