السعودية.. الثلاثاء 21 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

عيد الأضحى 445

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أعلنت السعودية أن غداً الأحد هو أول أيام شهر ذو الحجة، على أن يوافق عيد الأضحى الثلاثاء المقبل 21 أغسطس.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم السبت، متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذو الحجة لهذا العام".



وأضافت الوكالة أنه "بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذو الحجة 1439هـ مساء هذا اليوم السبت بشهادة عدد من الشهود العدول"



وتابعت: "بهذا يكون يوم غد الأحد الأول من شهر ذو الحجة لهذا العام 1439هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس 2018م هو غرة شهر ذو الحجة لهذا العام 1439هـ، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من ذو الحجة الموافق العشرين من شهر أغسطس 2018م، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه".



وقالت إن "المحكمة العليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه ، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسر لحجاج بيته أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".



