وزير النقل يوجه بإنهاء أعمال إنشاء كوبريين بمطروح قبل أبريل 2019

محافظ مطروح: الهدف من إنشاء الكوبريين خدمة نحو 70 ألف نسمة

معتز محمود



صدق الدكتور هشام عرفات وزير النقل على البدء فورا فى رصف مسافة 30 كم طريق سيوة مطروح خاصة بعد ان تم الانتهاء من رصف 40 كم طريق مطروح سيوة بالاضافة الى ترميم طريق سيوة مطروح حفاظاً على ارواح المواطنين



جاء ذلك خلال تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح صباح اليوم السبت اعمال انشاء كوبريين علويين بتكلفة 110 مليون جنيه أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة الحمام فى اطار تيسير حركة المواصلات والحفاظ على أرواح المواطنيين



و أشاد وزير النقل بأعمال الإنشاءات مع المطالبة بسرعة الانتهاء قبل التوقيت المحدد فى أبريل 2019 وبالتصميمات التى تراعى التيسير والسهولة فى حركة المواصلات فى اطارسياسة الوازاة حاليا فى متابعة كافة الاعمال ميدانيا على مستوى الجمهورية



وأشار محافظ مطروح، إلى أن الهدف من انشاء الكوبريين اللذين يخدمان نحو 70 ألأف نسمة بين قبلىى وبحرى مدينة الحمام بقراها وتوابعها بعد اعتماد الرسومات الهندسية والبدء فى الإنشاء الفعلى لإنشائهما بما يحقق الهدف فى تلبية مطالب المواطنين، وللحد من تكدس السيارات وتحقيق سيولة مرورية من شمال الى جنوب المدينة والحد من الحوادث.



وأضاف أن أحدهما كوبرى سيارات غرب محطة الحمام لنقل الحركة المرورية من غرب إلى قبلى السكة الحديد مروراً أعلى السكة الحديد ومصرف الرويسا ، والأخر كوبرى لنقل الحركة المرورية من قبلى السكة الحديد إلى الجهة الغربية ، ومن المقررالإنتهاء منهما فى منتصف عام 2019 كحلم راود أبناء مدينة الحمام طويلا .



وأوضح أنه تم وضع مقترحات إنشاء الكوبرين بما يحقق الهدف منهما وتكون متوافقة مع رغبة الأهالى ومقترحاتهم دون تعارض مع مصالحهم من خلال لجنة ضمت مجلس مدينة الحمام ونائب مجلس النواب عن مدينة الحمام وممثل الهيئة القومية للسكة الحديد و شركة النيل لإنشاء الطرق ومدير ادارة التخطيط العمرانى ومديرية الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى



كما وجه محافظ مطروح إلى رئيس مجلس مدينة الحمام بسرعة تجميل و تطوير شارع اسكندرية بالحمام مع تحقيق السيولة المرورية .



وأشار المحافظ إلى أنه يتم العمل على توفير كافة الخدمات لكافة المواطنين بشتى ربوع المحافظة وفى كافة المجالات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع حلول فورية لكافة مشاكل المواطنين فى كافة القطاعات وتوفير كافة احتياجاتهم بالاضافة إلى متابعة احتياجات المحافظة بشكل دورى مع الاستجابة الفورية لأى مطلب لأهالى المحافظة فى كافة القطاعات والتوجية بتحقيق كافة مطالب الأهالي



ورافق وزير النقل ومحافظ مطروح خلال تفقدهما أعمال انشاء الكوبريين كلا من الاستاذ ممدوح أنور رئيس مجلس مدينة الحمام والنائبين عن مطروح كلا من العمدة أحمد رسلان النائب الاول للبرلمان العربى والنائب رزق جالى وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية

صدق الدكتور هشام عرفات وزير النقل على البدء فورا فى رصف مسافة 30 كم طريق سيوة مطروح خاصة بعد ان تم الانتهاء من رصف 40 كم طريق مطروح سيوة بالاضافة الى ترميم طريق سيوة مطروح حفاظاً على ارواح المواطنينجاء ذلك خلال تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح صباح اليوم السبت اعمال انشاء كوبريين علويين بتكلفة 110 مليون جنيه أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة الحمام فى اطار تيسير حركة المواصلات والحفاظ على أرواح المواطنيينو أشاد وزير النقل بأعمال الإنشاءات مع المطالبة بسرعة الانتهاء قبل التوقيت المحدد فى أبريل 2019 وبالتصميمات التى تراعى التيسير والسهولة فى حركة المواصلات فى اطارسياسة الوازاة حاليا فى متابعة كافة الاعمال ميدانيا على مستوى الجمهوريةوأشار محافظ مطروح، إلى أن الهدف من انشاء الكوبريين اللذين يخدمان نحو 70 ألأف نسمة بين قبلىى وبحرى مدينة الحمام بقراها وتوابعها بعد اعتماد الرسومات الهندسية والبدء فى الإنشاء الفعلى لإنشائهما بما يحقق الهدف فى تلبية مطالب المواطنين، وللحد من تكدس السيارات وتحقيق سيولة مرورية من شمال الى جنوب المدينة والحد من الحوادث.وأضاف أن أحدهما كوبرى سيارات غرب محطة الحمام لنقل الحركة المرورية من غرب إلى قبلى السكة الحديد مروراً أعلى السكة الحديد ومصرف الرويسا ، والأخر كوبرى لنقل الحركة المرورية من قبلى السكة الحديد إلى الجهة الغربية ، ومن المقررالإنتهاء منهما فى منتصف عام 2019 كحلم راود أبناء مدينة الحمام طويلا .وأوضح أنه تم وضع مقترحات إنشاء الكوبرين بما يحقق الهدف منهما وتكون متوافقة مع رغبة الأهالى ومقترحاتهم دون تعارض مع مصالحهم من خلال لجنة ضمت مجلس مدينة الحمام ونائب مجلس النواب عن مدينة الحمام وممثل الهيئة القومية للسكة الحديد و شركة النيل لإنشاء الطرق ومدير ادارة التخطيط العمرانى ومديرية الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحىكما وجه محافظ مطروح إلى رئيس مجلس مدينة الحمام بسرعة تجميل و تطوير شارع اسكندرية بالحمام مع تحقيق السيولة المرورية .وأشار المحافظ إلى أنه يتم العمل على توفير كافة الخدمات لكافة المواطنين بشتى ربوع المحافظة وفى كافة المجالات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع حلول فورية لكافة مشاكل المواطنين فى كافة القطاعات وتوفير كافة احتياجاتهم بالاضافة إلى متابعة احتياجات المحافظة بشكل دورى مع الاستجابة الفورية لأى مطلب لأهالى المحافظة فى كافة القطاعات والتوجية بتحقيق كافة مطالب الأهاليورافق وزير النقل ومحافظ مطروح خلال تفقدهما أعمال انشاء الكوبريين كلا من الاستاذ ممدوح أنور رئيس مجلس مدينة الحمام والنائبين عن مطروح كلا من العمدة أحمد رسلان النائب الاول للبرلمان العربى والنائب رزق جالى وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية

