MG تشارك بقائمة الـ50 علامة الأعلى مبيعًا عالميا للمرة الأولى

شاركت MG الصينية للمرة الأولى فى تاريخها قائمة أعلى 50 علامة تجارية مبيعًا لطرازاتها خلال النصف الأولى من هذا العام، وفقًا للإحصائيات التى أعلنتها مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث السيارات.





وذكر التقرير أن MG تقدمت 17 مركزًا خلال النصف الأول من 2018، لتستقر عند المركز الـ50 بقائمة العلامات الأكثر مبيعًا، بعد أن كانت بالمركز 67 خلال نفس الفترة من العام الماضى.





وأشارت F2M إلى ان مبيعات MG ارتفعت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الحالى بـ191.4%، بعد تمكنها من تسليم 139 ألفًا و624 سيارة، مقابل 72 ألفًا و949 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.





وتسعى المنصور للسيارات، وكلاء سيارات MG بمصر، لتقديم طرازات العلامة الصينية، بحلول 15 أغسطس الحالى، وفقًا لتصريحات لطفى منصور، رئيس قطاع التسويق وخدمات ما بعد البيع بالشركة لـ"المال".





وبحسب F2M استمر تصدر "تويوتا" قائمة العلامات الأعلى مبيعًا خلال تلك الفترة بإجمالى 4.29 مليون سيارة، بمعدل نمو 2.6%، بحصة سوقية تقدر بـ9.3%، فيما حلّت "فولكس فاجن" الألمانية فى المركز الثانى بإجمالى 3.53 مليون وحدة، بنمو 6.3%، لتحصد حصة سوقية 7.6%.





وجاءت فورد فى المركز الثالث بقائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا لطرازاتها بإجمالى 2.88 مليون سيارة، بتراجع فى أدائها بـ6.3%، بحصة سوقية 6.2%.





واستطاعت نيسان الاستقرار فى المركز الرابع بعد أن استطاعت تسليم 2.44 مليون سيارة، بنمو 3.8% على مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحصة سوقية 5.3%، فيما حصدت هوندا بالمركز الخامس بإجمالى 2.30 مليون سيارة، بمعدل نمو 3.8%، وحصة سوقية 5%.





وحلت هيونداى الكورية في المركز السادس بصدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول بعد أن نمت مبيعاتها بـ16.7%، بإجمالى 2.2 مليون سيارة، بحصة سوقية 4.8%، أنا المركز السابع فجاء من نصيب العلامة الأمريكية شيفورليه والتى تمكنت من بيع 2.01 مليون سيارة، بعد أن تمكنت من تحقيق نمو طفيف فى أداء مبيعاتها بـ1.8%، لتستحوذ على حصة قدرها 4.4% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بجميع دول العالم.





وحصدت كيا المركز الثامن فى صدارة القائمة بعد ان تمكنت من تسليم 1.45 مليون سيارة خلال النصف الأول، بمعدل نمو 6.7%، بحصة سوقية 3.2%، فيما جاءت رينو فى المركز التاسع بإجمالى 1.39 مليون وحدة، بمعدل نمو 3.3%، بحصة سوقية 3%.





واستطاعت مرسيدس اقتناص المركز العاشر بقائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا خلال النصف الأول، بعد أن صعدت مبيعاتها 2.9%، بإجمالى 1.34 مليون سيارة، بحصة سوقية 2.9%.





ويوضح الرسم البيانى التالى أكبر 10 علامات تجارية مبيعًا عالميًّا خلال النصف الأول من العام الحالي: