التضامن: وصول 8118 حاجا يتبع الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة

العمرة و الحج

المال -خاص



أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عمليات تفويج الحجاج تسير بانتظام وأن اعضاء بعثة الوزارة يباشرون أعمالهم في تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها حجاج بيت الله الحرام.



وحرص والي على متابعة عملية تفويج الحجاج التي بدأت منذ يوم الخميس 2 أغسطس والتي تستمر حتى يوم 14 من الشهر الجاري، وعلى سير عملية تسكينهم في الفنادق بيسر



ووصل عدد الحجاج المتواجدين بالاراضي السعودية حتى الآن 8118 حاجاً منهم ٥٩٦٥ حاجا بمكة و 2153 في المدينة.



كما اطمأنت والي على الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا حتى الآن وعلى عدم وجود حالات وفيات بين حجاج الجمعيات الأهلية أو حالات محتجزة في المستشفيات السعودية فيما عدا أربع حالات لحجاج يحتاجون إلى إجراءغسيل كلوي ويتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واجراء عملية الغسيل الكلوي بانتظام وفي مواعيدها المحدده



وأضاف أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة أن بعثة الوزارة سوف تتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة علماً بأن رقم البعثة هو( 00966563593425 ) مع التنبيه باتخاذ كافة الإجراءات لتذليل أي عقبات تواجه الحجاج مع تحسين مستوي الخدمات في أماكن تأدية المشاعر المقدسة



وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توقيع الكشف الطبي اللازم علي الحجيج .