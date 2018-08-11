أ ش أ: قوات الأمن تحبط محاولة اقتحام كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

أ.ش.أ



نجحت القوات الأمنية المكلفة بتأمين الكنائس في احتفالية مولد السيدة العذراء في إحباط محاولة أحد الأشخاص الذى كان يرتدى حزاما ناسفا وجاكت فسفوري من اقتحام كنيسة العذراء بمسطرد، بدائرة قسم شبرًا الخيمة ثان، أثناء تواجده أعلى كوبري مسطرد.





حيث تم التعامل معه ومنعه من الاقتراب من الكنيسة فقام بتفجير نفسة قبل مسافة نحو 250 مترا من الكنيسة حيث لقي مصرعه في الحال.





وتوجهت السلطات الأمنية وجهات التحقيق المختصة إلى مكان الحادث لمعرفة ظروفه وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.