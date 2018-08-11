23 شادر لحوم بالإسماعيلية استعدادا لعيد الأضحى

لحوم 99

نادية سلام





أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ضرورة الالتزام من جميع الأجهزة المعنية بتفعيل آليات ضبط أسعار اللحوم البلدية الطازجة وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق لمحاربة ومكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار.



وأضاف أن المحافظة قد نجحت فى وضع خطة تنفيذية تضمنت التوسع فى فتح واقامة عددا من الشوادر والمنافذ بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى بلغ اجماليها 23 شادر منها 10 شوادر داخل مدينة الاسماعيلية والباقى موزعة على مراكز ومدن المحافظة بالاضافة الى منفذ بيع اللحوم بالمعرض الدائم بنادى المنتزه بحى ثالث .



وأشار الى أنه يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بتلك الشوادر والمنافذ بشكل يومى ويتم البيع للمواطنيين من خلالها بسعر 80 جنيها فقط للكيلوجرام.



وأوضح المحافظ أنه تم التوصل الى تخفيض السعر بهذا الشكل من خلال عدة آليات تم اتخاذها لتقليل التكلفة الاجمالية للحوم منها مصادر توريد الذبائح والتى تشمل مزارع القوات المسلحة والمزارع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والاعفاء من رسوم الذبيح وتوفير وسائل نقل مجانية للحوم من المجازر مباشرة الى منافذ البيع بالاضافة الى تحمل المحافظة لنفقات وتجهيزات المنافذ والشوادر كاملة المرافق من مصادر مياه وكهرباء وباقى الخدمات بالمجان .



كما أكد المحافظ أن هذا ثمار ونتاج لتعاون المحافظة مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة والطب البيطرى