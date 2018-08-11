وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كباري أعلى السكة الحديد بمطروح

هشام عرفات وزير النقل 9

المال - خاص



أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها.



وتابع الوزير أعمال تنفيذ وإنشاء 2 كوبري علوي للسيارات أعلى السكة الحديد بمدينة الحمام- بمحافظة مطروح، بإجمالي 110 ملايين جنيه.



رافق الوزير، اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، واللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.



وصرح الوزير بأن المشروع يهدف إلى إنشاء 2 كوبري علوي للسيارات (شرقاً وغرباً) بمدينة الحمام ويبلغ طول الكوبري الشرقي 530 مترًا، والكوبري الغربي 710 متر بعرض 9 أمتار، وبلغت نسبة تنفيذهما 30%، ومن المقرر نهوهما نهاية إبريل 2019.



وأضاف أن الكوبريين سيساهمان في تخفيف الضغط على المزلقان الرئيسي والوحيد داخل المدينة مع خط السكة الحديد ولإمكان غلق المعابر غير الشرعية بأسوار على جانبي شريط السكة فيما بعد، حفاظًا على سلامة المواطنين وسهولة عبور السيارات والمشاه عند كل من ( شرق المدينة ) للقادم من برج العرب ومتجه إلى بحري مدينة الحمام و( غرب المدينة ) ليخدم القادم من الساحل الشمالي مروراً بمدينة الحمام، ومتجه إلى طريق برج العرب قبلي وتحقيق عامل الأمان والسيولة المرورية في الدخول والخروج من المدينة وذلك مع أخذ التوسعات المستقبلية للمدينة في الاعتبار.



ووجه وزير النقل هيئة الطرق والكباري برفع كفاءة مسافة من طريق سيوه مطروح بطول 80 كم المرحلة الأولى 30 كم، والثانية 50 كم، خاصة وأن وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري تنفذ عدد من المشروعات بمحافظة مطروح، وتم إنهاء مسافة طولها 60 كم من طريق مطروح إلى سيوه وتم رفع كفاءة وسائل الامان(تخطيط وعلامات إرشادية وعواكس) لمسافة 60 كم من الضبعة حتى رأس الحكمة بالاتجاه البحري، وجارٍ تنفيذ نفس المسافة في الاتجاه القبلي

وجاري رفع كفاءة المسافة من 106 إلى 130، ومن 160 إلى 210 بطول 50 بطريق العلمين الضبعة.