موزعون يعلنون عن خصومات على طرازات سكودا

سكودا أوكتافيا



شريف عيسى



كشف مصدر بشبكة موزعى شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سكودا وسيات، عن خصومات على موديلات سكودا بقيمة تصل الى 8 آلاف جنيه، لتصبح العلامة التجارية الوحيدة التى تتمتع بخصومات على أسعارها.



وقال المصدر أن الخصومات بلغت بطراز سكودا أوكتافيا ما يقرب من 8 آلاف جنيه، فيما قدرت الخصومات على سكودا سوبيرب بنحو 4 آلاف جنيها.



وأشار المصدر الى أن سكودا تعد العلامة التجارية الوحيدة التى تتمتع بخصومات على موديلاتها، مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى التى تعانى طرازاتها بتفشى ظاهرة الأوفر برايس حال التسليم الفورى.



وأوضح أن إنفراد خصومات سوق السيارات فى علامة تجارية وحيدة وهى سكودا يرجع الى رغبة الموزعيين والتجار فى تنشيط حركة المبيعات لها عبر التخلى عن نسبة من هامش الربح فى مقابل تصريف حصصهم منها.



يذكر أن شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار هى الوكيل الحصرى الوحيد لسيارات سكودا فى مصر لتحل محل شركة أرتوك أوتو، الوكيل السابق للعلامة التجارية التشيكية، بعد أن قررت الشركة الأم فسخ عقد الوكالة معها نهاية ٢٠١٦.