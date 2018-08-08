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اتصالات وتكنولوجيا
4 التزامات يقرها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
الأربعاء 08 أغسطس 2018 04:56 م
تقنية نقل البيانات اللاسلكية
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المال – خاص :
تنشر بوابة "المال" اليوم الأربعاء 4 التزامات قانونية تترتب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الجديد
وكان مجلس الوزراء أعلن موافقة على مشروع القانون خلال اجتماعه الأسبوعى أمس الثلاثاء.
ويترتب على مشروع القانون ما يلى:
1- يكون للشخص المعنى الحق فى الإطلاق والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج ، وكذلك العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية ، كما يملك أيضا الحق فى التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .
2- تسرى أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية المسجلة على وسائط الإعلام المادية مما يجعلها عرضة للمعالجة الإلكترونية، أو التى يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أى نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو التى تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية، وإلى أى شكل من أشكال الاستخدام اللاحق لهذه البيانات.
3- أقر مشروع القانون ضرورة إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية داخل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " التابعة لوزارة الاتصالات يكون للعاملين به الذين يثصددر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءا على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية الفضائية فى مجال عملهم .
4- كما يتناول القانون أيضا نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد، ويتوافق مع المعايير العالمية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وخاصة فى ظل دخول اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR حيز التنفيذ وتطبيقها على بيانات المواطنين الأوروبيين فى كافة المؤسسات والجهات فى كل انحاء العالم بما يفرض التزامات دولية على كل من يتعامل مع بيانات المواطنين الأوربيين من مؤسسات مالية، أو صحية، أو فندقية وسياحية، وغيرها من المؤسسات والجهات المختلفة.
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