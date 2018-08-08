2.4 مليون سهم يستجيب لعرض القاهرة للاستثمارات قبل الشطب

سهم

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية، إن حجم الأسهم المستجيبة لعرض شراء القاهرة للاستثمارات والتنمية قبل الشطب الاختيارى، بلغ 2.48 مليون سهم تقريبًا بنهاية فترة سريان العرض، اليوم الأربعاء.



وأعلنت البورصة، فى 2 أغسطس الجارى، عن فتح سوق الصفقات الخاصة بداية من اليوم الخميس، وحتى 8 أغسطس الحالى، لتسجيل أوامر الراغبين فى بيع أسهم شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية قبل الشطب النهائى، بسعر 4.20 جنيه للواحد.



ووافقت عمومية الشركة غير العادية فى 10 يونيو الماضى، على شطب أسهم الشركة المصدرة من البورصة شطباً اختيارياً.



ووافقت البورصة فى وقت لاحق على الشطب الاختياري للشركة، شرط تنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين.



وأعلنت الشركة، فى 26 يوليو الماضى، فى إعلان بجريدة "المال" عن شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم.



ونوهت البورصة على شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها، حتى تمام تنفيذ الصفقة.