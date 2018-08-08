مؤشرات البورصة تنهى تعاملات الأربعاء على صعود جماعى

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.64% عند مستوى 15862 نقطة.



بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 754 نقطة.



كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.28 % عند مستوى 1953نقطة.



بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.80% عند مستوى 2632 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 0.36% عند مستوى 15746 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 860 مليون جنيه تقريبا.



واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 57.4 مليون جنيه و8.2 مليون جنيه على التوالى.



بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 50.8 مليون جنيه و10.6 مليون جنيه و610 ألف جنيه و3.6 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 91 سهما من إجمالى 168 سهما متداولا، بينما هبط 40 وبقى 37 دون تغير.



وكانت البورصة المصرية اختتمت تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74% عند مستوى 15761 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69% عند مستوى 751 نقطة.

