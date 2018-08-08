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اقتصاد وأسواق
للمرة الثانية.. مزاد علنى لبيع العلامة التجارية لقناة الحياة
الأربعاء 08 أغسطس 2018 03:31 م
شبكة قنوات الحياة
أخر الأخبار
شبكة قنوات الحياة
أمانى العزازي
حددت محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 15 أغسطس موعدا لبيع العلامة التجارية لقناة "الحياة" "الحياة مسلسلات" في مزاد علني بمقر المحكمة.
وبحسب الإعلان المنشور فى الصحف فإن البيع سيكون لصالح شركة كنج توت للإنتاج الإعلامى، وذلك نفاذا لأوامر التنفيذ الصادرة من محكمة القاهرة الاقتصادية رقم 1 و5 و16 لسنة 2018، تنفيذا للحكمين 1068 و1069 الصادرين من مركز القاهرة للتحكيم الإقليمى.
وبحسب قرار المحكمة فإن مزاد البيع سيتم بمقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى العاشرة صباح يوم 15 أغسطس، بمعرفة معاون التنفيذ المختص بمقر المحكمة.
فى الوقت نفسه تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية خلال الأيام القادمة أولى جلسات دعوى شركتى mbc و "أو ثرى برودكش" لفرض الحراسة وإشهار إفلاس شركة سيجما المالكة لقنوات الحياة وتعيين حارس قضائى من المحكمة على كل أصول ومنقولات وأموال الشركة والشبكة.
قال المستشار ثروت عبد الشهيد، المستشار القانونى لشركة mbc وشركة "أو ثرى برودكشن"، إن دعوى الافلاس تأتى فى إطار القانون لتحصيل مديونيات الشركتين لدى شركة سيجما المالكة لشبكة قنوات الحياة، بعدما فشلت كل الطرق الودية فى تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المصرية بكل درجاتها وأنواعها بإلزام سيجما وشبكة قنوات الحياة والسيد البدوى رئيس الشركة بسداد مديونيات الشبكة لشركتى mbc و "أو ثرى برودكشن".
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