البورصة تعقد جلسة تداول تجريبية للأـسهم أقل من جنيهين ودولارين

الأحد المقبل بعد مشاورة الجمعيات العاملة بالسوق





المال- خاص

قررت البورصة عقد جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو 2 دولار، بناء على التعديلات المقترحة من إدارة البورصة الخاصة بوحدة المزايدة، الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يتم ذلك عقب جلسة التداول الرئيسية في حدود الساعة 3,30 مساء، بهدف التأكد من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ المقترح لدي البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

ووفقا لبيان صدر عن البورصة اليوم تم التوصل لهذا القرار عقب اجتماعا عقدته البورصة مع ممثلين من كافة جمعيات سوق المال ، لبحث كيفية تعديل وحدة المزايدة، تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها في حال الموافقة النهائية على هذه التعديلات.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح البورصة المصرية حول تطوير نظام المزايدة الحالي ليتماشى مع المعايير والممارسات العالمية واستعراض الدراسة المقارنة التي أعدتها إدارة البورصة في هذا الشأن والتي انتهت إلى إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقا للمستوى السعري للورقة المالية ، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.

ورحب ممثلي الجهات التنظيمية المختلفة بالمقترح وتم التوافق مبدئيا خلال الاجتماع على أهمية وجدوى تطبيق المقترح الخاص بوحدة المزايدة.

وأكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أنه سيتم إرسال المقترح النهائي بعد التأكد من جاهزية كافة الأطراف المعنية ، للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد في حال الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من قبل البورصة.

وقال أن مقترح تعديل وحدة المزايدة قد يسهم في تنشيط التداولات ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية، كما يتيح مرونة أكبر في التداول من حيث اتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر.

ويتم التداول حاليا بالبورصة بتسجيل السعر برقمين فقط بعد العلامة العشرية، وفي حالة الأوراق المالية منخفضة السعر، قد يفوق التغير السعري (Tick Price) حد التحرك السعري المسموح به على الورقة المالية.

وبحسب الدراسة التي أعدتها البورصة فإن عدد الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية أقل من 2 يصل إلى 47 سهما، في السوقين الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عمل مراجعة دورية نصف سنوية للأوراق المالية المقيدة، بهدف انتقال الأوراق المالية بين المجموعتين، حسب الأحوال وطبقا لضوابط محددة، تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.