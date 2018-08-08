مشتريات محلية تصعد بالبورصة مستهل التعاملات

صورة جديدة البورصة

منى عبدالباري:



اكتست مؤشرات البورصة المصرية باللون الأخضر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بدعم مشتريات محلية، وسط توقعات بسيطرة الاتجاه الشرائي على عدد من الأسهم.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.53%، إلى 15844 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.20% إلى مستوى 753 نقطة، وكذلك صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26% إلى مستوى 1952.88 نقطة.



وسجلت مشتريات المصريين نحو 5 ملايين جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 714 ألف جنيه، و 4 مليون جنيه على الترتيب.



وسجلت أحجام التداولات على الأسهم مستوى 70.7 مليون جنيه، من خلال التعامل على 22.9 مليون ورقة مالية لـ 96 شركة مقيدة.



وقال محمد كمال مدير قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية إن السوق اليوم وغدا سيتحرك في نطاق 15800 و 16000 نقطة، وأن البقاء في هذه المنطقة يعد تهيأة للصعود إلى 16200 نقطة الأسبوع المقبل.



وأرجع كمال التباطؤ الذي يكتنف تعاملات المؤسسات حاليا إلى عدم وضوح الرؤية بالسوق وسيطرة عمليات المتاجرة قصيرة الأجل على السوق، وهو ما يختلف عن اتجاه المؤسسات.



وبمستهل تعاملات اليوم سيطر الأفراد على أكثر من تلثي التعاملات بنسبة 78.26%، فيما كان نصيب المؤسسات 21.73%.



وحول الأسهم الجاذبة للشراء حاليا قال كمال إن أسهم قطاع البتروكيماويات تشهد تحركات قوية حاليا وسط ترقب لنتائج الفترة المالية السابقة، والمتوقع أن تشهد أرباحا مرتفعة.



وقال بنك استثمار فاروس في تقرير بحثي اليوم إن اختراق المؤشر الثلاثيني مستوى 16000 نقطة، يشير إلى تعافي على المدى القصير.



وتوقع بنك الاستثمار أن تشهد عدد من الأسهم نشاطا شرائيا بجلسة اليوم في قطاعات مختلفة ما بين الخدمات المالية، المصرفية، وغير المصرفية، والعقارات، والأغذية.



وكانت هذه الأسهم هي العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، والاستثمار العقاري العربي، والقناة للتوكيلات الملاحية، والقلعة للاستشارات المالية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك تنمية الصادرات، والمصرية لتطوير صناعة البناء.



وأيضا مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والشمس للإسكان والتعمير، وجلوبال تيلكوم، والمصرية للاتصالات، ودومتي، والحديد والصلب المصرية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والقاهرة للزيوت والصابون، والعامة لصناعة الورق.