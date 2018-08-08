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نقل وملاحة
موانئ شمال قناة السويس تحقق 1.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر
الأربعاء 08 أغسطس 2018 01:03 م
منطقة شمال غرب خليج السويس
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نادية سلام:
أكد التقرير النصف سنوي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن موانئ المنطقة الشمالية للمنطقة (شرق وغرب بورسعيد) حققت عائدات بلغت 1.5 مليار جنيه، بينما سجلت إيجارات الأراضي بنحو 257 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن موانئ المنطقة الشمالية شهدت تدوال حاويات خلال الشهور الست الأولي من العام الجاري، بلغت 2.8 مليون حاوية و6.7 مليون طن بضائع، بعبور 3866 سفينة.
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