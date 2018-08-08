بنك SAIB يعلن استراتيجية ثلاثية جديدة مطلع 2019

بنك SAIB

سيد بدر:



كشف طارق الخولي، الرئيس التنفيذي لبنك الشركة المصرفية SAIB، إن البنك يعكف في الوقت الحالي على وضع استراتيجية ثلاثة جديدة لتوسع البنك في السوق المحلية على أن يتم الإعلان عنها مطلع العام المقبل.



وأوضح في تصريحات لـ"المال" على هامش المؤتمر السنوي للبنوك المركزية الأفريقية، أن البنك يضع على رأس أولوياته توفير احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم، وتحسين جودة العمل، وتطوير الموارد البشرية بالبنك من خلال توفير برامج تدريب قوية في مختلف فروع العمل المصرفي.



وأشار إلى أن البنك يسعى الفترة المقبلة لتطوير البنية التكنولوجية، وإطلاق مزيد من المنتجات، بجانب التوسع الجغرافي عبر الفروع خاصة في الأقاليم والصعيد، موضحًا أن البنك يمتلك حاليًا نحو 35 فرعًا.



وأضاف أن محفظة قروض البنك تبلغ نحو 20 مليار جنيه منها 5.2 مليار جنيه قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك نسبة تركز للمحفظة في قطاعي البترول والكهرباء وذلك بعد المشروعات الضخمة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية وكان لابد من مساندتها وتوفير التمويل اللازم.



وتابع "تبلغ محفظة الودائع نحو 50 مليار جنيه، وحجم محفظة قروض الأفراد نحو 2.2 مليار جنيه، والفترة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات إضافية على محفظة المحمول، بالإضافة إلى إطلاق قروض للتعليم تناسب الطبقة المتوسطة".



وحول نية زيادة رأس المال لدعم الخطة التوسعية أشار إلى أن القاعدة الرأسمالية بالبنك تبلغ نحو 650 مليون دولار، ومعدل كفاية رأس المال نحو 14% وبالتالي فلا نية للزيادة في الفترة الحالية، مؤكدًا أن المساهمين لا يدخرون جهدًا في دعم البنك سواء بالقروض المساندة أو زيادة رأس المال في حالة الاحتياج.