«مستخلصى الثغر» تدرس قصر الانضمام للاتحاد العربى على أبناء المهنة





معتز محمود

تسعى شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية إلى سرعة التنسيق مع اتحاد المستخلصين العرب لحصر حق الاشتراك فى الأخير على ممارسى المهنة فقط.وأبدى عدد من مستخلصى الجمارك بالإسكندرية تحفظاتهم خلال اجتماع الشعبة مؤخرا، على قبول الاتحاد مؤخرا عضوية عدد من الأفراد ضمن أعضائه غير مزاولى المهنة ولا تربطهم بها أى علاقة.وقال جابر مختار، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه يجب عدم قبول اتحاد المستخلصين العرب فتح الباب لقبول أفراد من غير أصحاب مهنة التخليص والتمتع بعضويته، وهو ما يسيء للمهنة بشكل كبير، على حد قوله.وكشف عن أن الشعبة خاطبت الاتحاد بعدم قبول عضوية أى شخص إلا بعد حصوله على خطاب رسمى من الغرفة التجارية عبر شعبة مستخلصى الجمارك مرفق بالمستندات.وأضاف أنه سيتم دراسة عقد لقاء موسع مع المسئولين بالاتحاد لعرض وجهة نظر الشعبة وبحث مدى الاستفادة منها، من أجل تحديد الإمكانات التى يمكن أن يقوم بها الاتحاد لتسهيل مهنة المستخلص داخل الدوائر الجمركية والتنقل بين الدول العربية والحصول على التأشيرات وعدم إلزامه بمبالغ مالية للحصول على التأشيرات.وأكد عدد من الأعضاء أنه من غير المقبول أن يكون أفراد غير عاملين بالمهنة يحصلون على كارنيهات عضوية لاتحاد المستخلصين العرب، دون التأكد من طبيعة عملهم حفاظاً على المهنة ومن يمارسها.وقال خالد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة الفارس للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى، إن الشعبة كانت قد وقعت برتوكول تعاون مع الاتحاد بعدم إثبات دخول عضوية أى مستخلص إلا بعد موافقة الشعبة، مشيرا إلى أنه بعكس ما تم الاتفاق عليه فقد تم قبول عدد من الأفراد غير مستخلصين لا يعملون بمهنة التخليص الجمركى من الإسكندرية.وطالب عدد من أعضاء شعبة المستخلصين بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة تطبيق اتحاد المستخلصين العرب تنفيذ منظومة الربط الإلكترونى بين إدارات الجمارك العربية، وذلك من حيث القوانين واللوائح والنظم والإجراءات والإعفاءات والسلع المقيدة والرسوم والفحوصات وشهادات المطابقة وغيرها.