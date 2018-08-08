أورنج ترعي مسابقة تحدي التصنيع‎

أورنج 111

المال خاص:



أعلنت أورنچ مصر، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها لأول مسابقة من نوعها لدعم الصناعة في مصر "تحدي التصنيع من اورنچ" بالتعاون مع فاب لاب مصر.



وتهدف المسابقة الي تمكين رواد الأعمال والمبتكرين المتخصصين في مجال التصنيع- وبالأخص التصنيع الرقمي- من إنشاء حلول رقمية قادرة على مواجهة تحديات السوق وتلبية متطلباته من خلال توفير الآليات والارشادات اللازمة لتسويق أفكارهم المبتكرة على النطاق المحلي.



وعلى مدار شهرين قامت اورنچ مصر باحتضان أفكار متعددة في مجال التصنيع الرقمي بعدة مجالات مثل: الأجهزة الإلكترونية ، التعليم، الزراعة، إنترنت الأشياء، الصحة واللياقة البدنية، والأجهزة الذكية.



وشهدت المسابقة مشاركة عدة فرق تم تصفيتهم في المرحلة الأولى إلى ١٢ فريقاً، وحصلوا خلال المرحلة الثانية على مجموعة من الجلسات التدريبية على هيئة ورش عمل عقدت على مدار يومين داخل فرع الشركة بالقرية الذكية، حيث قام مجموعة من الخبراء بتقديم الارشادات اللازمة للمتسابقين فيما يتعلق بالشق العملي وتعريفهم بآليات إنشاء شركات ناجحة وكيفية التغلب على المعوقات مع إتاحة الفرصة للاستفادة من خدمات فاب لاب مصر.



وبنهاية المرحلة الثانية تم اختيار المشروعات السبعة المتأهلة للنهائيات وفقا لمجموعة من المعايير المتعلقة بأهمية الفكرة وقابليتها للتنفيذ ومدى قدرتها على المنافسة وخدمة المجتمع المصري.



وفي المرحلة النهائية من المسابقة تم اختيار أفضل 3 أفكار ابداعية وهم: فريق Crupler، فريق SSV وفريق XIOT



وخلال المسابقة قام المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر بإلقاء كلمة تحفيزية للشباب وحثهم علي الاستمرار في الابداع والابتكار قائلا "نسعى كعادتنا دائما لتحقيق طموحات وأحلام الشباب وذلك عن طريق دعم أفكارهم الإبداعية التي نقوم بدعمها مادياً وعملياً من أجل تحويل هذه الافكار إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع مما يجعلها قادرة علي المنافسة بقوة في السوق المحلي وبذلك نكون قد ساهمنا في التحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج".



وأضاف "أطلقنا تحدي التصنيع من اورنچ" الذي يتماشى مع استراتيجية الشركة في دعم رواد الأعمال في مجال التصنيع الرقمي "