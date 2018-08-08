«الإسكندرية للأسمنت» تقاضى «التنمية الصناعية» لاسترداد 155 مليون جنيه

الأسمنت



■ انخفاض المصروفات التمويلية والضرائب يقلصان الخسائر النصفية



شريف عمر



أقامت «الإسكندرية للأسمنت» دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاسترداد نحو 155 مليون جنيه من المبالغ التى سددتها الشركة للهيئة نظير الحصول على رخصة إنشاء خط إنتاج ثان لصناعة الأسمنت بمصنعها فى بنى سويف.



وأوضحت مصادر أن أصل الأزمة يعود إلى فوز «الإسكندرية للأسمنت» بمزايدة طرحتها الهيئة لرخصة إنشاء خط إنتاج أسمنت عام 2007 بسعر 134 مليون جنيه، إلا أن الأخيرة أعادت تسعير الخط مرة أخرى فى عام 2009 لترفع القيمة إلى 251 مليونا، بناء على مضى فترة زمنية طويلة، الأمر الذى قوبل باعتراض من الشركة ودفعها للطعن على القرار.



وتابعت المصادر أنه فى يناير الماضى، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض موضوع الدعوى بما يعنى إلزام الشركة بسداد المبلغ، مضافة إليه فوائد تأخير بقيمة 28 مليون جنيه تم احتسابها منذ عام 2009.



وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه فى يونيو الماضى، التزمت الشركة بالحكم القضائى وسددت المبالغ المطلوبة منها، ووقعت عقدًا مع التنمية الصناعية لسداد قيمة رخصة الخط الثانى، وذلك بعدما اتفقت مع الهيئة على سداد المبالغ تنفيذا للحكم القضائى فقط، مع السير فى إجراءات اقامة دعوى للمطالبة بتخفيض الفوائد واسترداد فرق التسعير والبالغ 155 مليونا.



وتابعت المصادر أن الدعوى ما زالت فى مراحلها الأولية أمام المحكمة الاقتصادية.



فى سياق متصل أظهرت القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام الحالى، تكبدها خسائر بقيمة 130.5 مليون جنيه مقابل خسائر 192.6 مليون فى النصف الأول من 2017، وهو ما اعتبرته المصادر تحسناً لافتاً فى أداء الشركة التى تعانى من فوائد تمويلية مرتفعة للغاية.



وأشارت المصادر إلى أن الشركة استطاعت تقليص المصروفات التمويلية لتصل إلى 296 مليون جنيه مقابل 407 ملايين فى النصف الأول من العام الماضى، مستفيدة من انخفاض أسعار العملات الأجنبية، فضلاً عن تحسن الأداء المالى، بجانب زيادة المبيعات المحلية والتصديرية لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، علاوة على تقليص قيمة الضرائب لتبلغ 2.7 مليون جنيه مقابل 49 مليوناً.



وتابعت المصادر: إنهاء خطة الهيكة المالية الشاملة سينتج عنه إعدام المديونية البنكية، فستصبح الشركة مؤهلة لاستعادة الربحية من جديد مع بداية العام المقبل على أقصى تقدير.



وتنفذ الشركة خطة إعادة هيكلة شاملة تبدأها بتخفيض رأس المال الحالى، تتبعها زيادة نقدية بقيمة 1.3 مليار جنيه لسداد القروض، وبلغت الخسائر المرحلة 970 مليون جنيه، فيما سيتم تخفيض رأس المال بنحو 951 مليون جنيه، يعقبها زيادة رأسمال نقدية لقدامى المساهمين بنحو 1.295 مليار جنيه، لسداد قروض على الشركة بقيمة 2.7 مليار جنيه، حصلت عليها من المساهم الرئيسى، وبنك إتش إس بى سى.



وخلال الربع الأول من العام الحالى، تكبدت الإسكندرية خسائر وصلت إلى 34.8 مليون جنيه مقابل 19.7 مليون فى الربع المماثل من 2017، بنسبة زيادة %17، فى حين تكبدت خسائر 513.9 مليون جنيه فى 2017، مقابل خسائر 51.26 مليون فى 2016.



وتعمل الاسكندرية فى صناعة الأسمنت والجبس والطوب، ويبلغ رأسمالها حالياً نحو 2.57 مليار جنيه، موزعاً على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتسيطر شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة على %88 من رأسمالها، وهى تابعة لمجموعة تيتان العالمية، وتعمل بطاقة إنتاجية 4.5 مليون طن سنوياً، موزعة ما بين 3 ملايين بمصنع الإسكندرية، و1.5 مليون لمصنع بنى سويف.