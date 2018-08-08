«أمان» تتعاقد مع 4 معارض للأثات على تحصيل أقساط عملائها





■ حازم مغازى: 60 مليون جنيه تمويلات مستهدفة قبل نهاية العام

سمية كمالتعاقدت شركة أمان للخدمات المالية، المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات، مع 4 معارض للأثاث هى: عبد الرحيم عمرو، وقبانى، ومستر بدر، وآرت هوم، لإتاحة خدمة تحصيل الأقساط من العملاء على مستوى الجمهورية.وقال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها تستهدف تمويل ألف شخص لشراء قطع أثاث، بإجمالى 15 مليون جنيه، بواقع 10 إلى 15 ألف جنيه للشخص الواحد.وأوضح لـ «المال» أن التمويل مقابل نسبة فائدة، تختلف حسب الملاءة المالية لكل فرد، وبرنامج التقسيط الذى يرغب فى الانضمام إليه، مشيراً إلى وجود نوعين أولهما برنامج التقسيط الذكى، ويتيح للعميل دفع %10 من قيمة المنتج وتقسيط المتبقى على 36 شهر كحد أقصى، طالما أن لديه عضوية نادى، أو نقابة مهنية، أو بطاقة ائتمان.وأضاف أـن البرنامج الثانى يتيح للعميل سداد %20، حال امتلاكه بطاقة رقم قومى فقط، بشرط وجود ضامن.وتعمل «أمان» فى نشاطى الدفع الإلكترونى وتقسيط المنتجات، وتمتلك نحو 100 فرع، و25 ألف نقطة بيع.ولفت مغازى إلى استهداف تمويل 5 آلاف مشروع صغير ومتوسط الحجم، قبل نهاية العام الحالى، بإجمالى 60 مليون جنيه، مقدرا إجمالى عدد المشروعات المستفيدة منذ بدء الشركة نشاطها بنحو 700 مشروع بقيمة 10 ملايين جنيه .وأشار إلى أن الشركة تسعى لزيادة عدد فروعها إلى 10 منها 5 بالصعيد مقابل بـ 4 خلال الوقت الحالى بمدن القاهرة والجيزة وأسيوط.ولفت «مغازى» إلى أن الشركة قامت بتقسيط 500 سيارة حتى الآن، وحصلت على التراخيص التى تؤهلها للدخول فى نشاط تمويل تقسيط السيارات فى مايو الماضى.كما أشار إلى وجود خطة لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة، إلى 10 أفرع والمتوسطة إلى 5، منها أفرع بالصعيد.وذكر أن إستراتيجية راية القابضة تسير فى اتجاه إطلاق برامج تمويلية متعددة لمختلف القطاعات، من بينها السيارات والأجهزة المنزلية واﻷثاث فى إطار زيادة حجم المبيعات.وبحسب مغازى فى حوار سابق لـ «المال»، فإن شركته تستهدف التوسع فى مجال التمويل متناهى الصغر، ضمن خطط راية القابضة، للتوسع فى أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.وبدأت أمان نشاطها منذ عدة أشهر برأسمال 7.5 مليون جنيه، تم رفعه إلى 15 مليون جنيه، وتعتزم زيادته إلى 50 مليون خلال عام من تاريخ بدء النشاط، كما تستهدف رفع محفظتها خلال العام المقبل فى التمويل متناهى الصغر، من خلال الاقتراض البنكى، إلى 481 مليون جنيه، وتعمل الشركة على إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة بمبالغ تتراوح بين 4 و 100 ألف جنيه.