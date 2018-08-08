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بنـــوك
العقوبات الأمريكية تطال بنك مصر إيران
الأربعاء 08 أغسطس 2018 10:33 ص
بنك مصر إيران
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مصر إيران
شرم الشيخ – سيد بدر:
أكد عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن العقوبات الأمريكية التي تفرضها الولايات المتحدة على الاقتصاد الإيراني تؤثر بالسلب على أعمال بنك مصر إيران خاصة فيما يتعلق بأعمال المساهمين .
وأوضح في تصريحات لـ"المال" على هامش المؤتمر السنوي للجمعية الأفريقية للبنوك المركزية، إن البنك يتعامل فقط مع إثنين مراسلين خارجيين فيما يتعلق بالأعمال المصرفية خاصة أن العقوبات الأمريكية مستمرة منذ سنوات .
وأضاف أن العقوبات المتتالية تؤثر بالطبع على النشاط المصرفي للبنك وربحيته.
وحول احتمالية تخارج الجانب الإيراني نتيجة هذه الأحداث أوضح أن هذا غير مطروح ولم يتم إبداءه من قبل الجانب الإيراني الذي يقدم كل الدعم للبنك .
وتبلغ نسبة مساهمة الشريك الإيراني 40% مقابل 30% لبنك الاستثمار القومي، و30% أخرى لشركة مصر للتأمين وتأمينات الحياة، وفقا لطنطاوي.
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