القاهرة تقود مكاسب 6 بورصات عربية وهبوط دبى

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة القاهرة و أبوظبى وهبط مؤشرا بورصتى دبى والبحرين فقط .وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة كسب حوالى 0.7 % ليزداد إلى 15762 نقطة ليوقف أداءه الضعيف خلال الربع الحالى الذى فقد خلاله حتى الآن حوالى 4 % ولكنه مازال مرتفعا بأكثر من 4.4 % منذ بداية العام حتى الآن.وقفز مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.6 % ليتجاوز 4911 نقطة ليسجل أعلى مستوياته منذ 4 سنوات لتصل مكاسبه منذ بداية العام الجارى حتى الآن أكثر من 11.5 %.وصعد سعر سهم بنك أبوظبي الأول القيادي 1.8% وسعر سهم بنك الاتحاد الوطني الذي ارتفع 1.7 % كما زاد سعر سهم شركة دانة غاز 0.9 % بفضل صعود أسعار النفط إلى 74.86 دولار للبرميل.ومع ذلك فقد هبط سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.9 % ليضيع مكاسب بلغت 4.2 % أمس الاثنين كما هبط سعر سهم شركة الدار العقارية 2 % بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض 28 % في أرباح الربع الثاني من العام الجارى .وارتفع مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6 % ليصل إلى حوالى 4448 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.4 % بقيادة البنوك ليصعد إلى حوالى 5457 نقطة .كما زاد مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 04 % ليسجل 9974 نقطة مدعوما بصعود سعر سهم شركة صناعات قطر القيادي 3.2 % ليصبح أداء قطر هو الأفضل بين أسواق الأسهم في الشرق الأوسط هذا العام ليتفوق على السعودية في الفترة الأخيرة، بصعود بدأ بعدما زادت شركات قطرية عديدة سقف الملكية الأجنبية في أسهمها..وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2 % ليستقر عند 8243 نقطة ولكن شركات النفط والغاز والبتروكيماويات حققت مكاسب كبيرة ليقفز سعر سهم شركة كيمائيات الميثانول 8.6 % مع ارتفاع أسعار النفط بفعل التوقعات بأن إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران ستقلص الإمدادات العالمية لترتفع أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.5 % .كما واصلت أسهم شركات التأمين الصعود بفضل النتائج المالية الإيجابية للربع الثاني لشتى شركات القطاع. وقفز سهم شركة عناية للتأمين التعاوني حوالى 10 % مما يشير إلى أن البورصة تجاهلت التأثير المحتمل على الشركات من الأزمة الدبلوماسية بين كندا والمملكة والذي قد يضر بالتجارة الثنائية التي تتكون بشكل كبير من صادرات سعودية من البتروكيماويات ومنتجات البلاستيك ومنتجات أخرى.وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.9 % لينزل إلى حوالى 2951 نقطة بسبب خسائر أسهم الشركات العقارية مع تراجع سعر سهم شركة داماك العقارية 5.2 % بينما هبط سعر سهم شركة إعمار العقارية ذو الثقل 1.1 % و لكن سعر سهم شركة شعاع كابيتال قفز 4 % ليحقق أفضل أداء في السوق، بعدما سجلت الشركة صافي ربح في الربع الثاني من العام 14.6 مليون درهم (أربعة ملايين دولار)، مقابل 12.1 مليون درهم خلال نفس الر بع العام الماضى.