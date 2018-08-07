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اقتصاد وأسواق
صناع : لا زيادة بأسعار السكر.. وقرار إلغاء رسم الصادر يشجع الإنتاج
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 10:27 م
السكر
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السكر
عمر سالم
أكد عدد من الصناع ورجال الأعمال أن قرار وزير التجارة والصناعة إلغاء قرار فرض رسم صادر نحو 3000 جنيه عن كل طن سكر يتم تصديره فى صالح الاقتصاد المصري وتشجيع الصناعة واستغلال الطاقات المعطلة، مؤكدين أنه لن يسهم فى زيادة الأسعار.
قرر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلغاء القرار الوزارى رقم 469 لسنة 2017، والخاص بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المهندس عمرو نصار بإلغاء القرار 469 لسنة 2017، على أن يتم العمل بإلغاء القرار بدءًا من 5 أغسطس 2018.
قال حسن الفندي، عضو غرفة شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار فى صالح الاقتصاد لأنه سيسهم فى زيادة صادرات مصر الفترة المقبلة من السكر، فى الوقت الذى يوجد فيه مخزون استراتيجي وفائض فى الانتاج.
وأوضح الفندي، لـ"المـال"، أن أسعار السكر عالميًّا منخفضة حاليًّا مما يشجع على استيراد السكر الخام وإعادة تكريره وتصنيعه فى المصانع المصرية ثم يتم تصديره مجددًا لاستغلال القيمة المضافة من وراء التصدير، بالإضافة إلى تشغيل الطاقات المعطلة.
ويتراوح حجم الاستهلاك الصناعى من السكر ما بين 600 و700 ألف طن سنويًّا، ونحو مليون و300 ألف طن تذهب لوزارة التموين لتغطية البطاقات التموينية، بينما يُستهلك الباقى من خلال "البيع الحر". ونسبة الاكتفاء الذاتى من السكر المحلى تراوحت نسبته بين 66 و74%، فيما يتم استيراد الباقى من الخارج، وتأتى دولة البرازيل كأهم دولة تستورد منها مصر السكر، إضافة للهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بحسب الفندى.
وقال المهندس محمد شكري، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرار لن يسهم فى زيادة الأسعار محليًّا، ولا سيما أن السوق المحلية متشبعة، والإنتاج أكبر من الاستهلاك، كما أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وفتح التصدير سيشجع شهية المصانع للقيام بالتصدير والاستفادة من فرق العملة، والحكومة تعمل دائمًا على ضبط الأسواق، وحال ارتفاع الاستيراد سيتم العمل برسوم الصادر مجددًا، كما أن السوق المحلية لم يرتفع استهلاكها بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد لجأت لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر خلال أبريل 2017، بعد ارتفاعات أسعار السكر، فى محاولة منها لضبط السوق.
وزارة الصناعة والتجارة
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