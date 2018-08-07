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بورصة وشركات
مليار جنيه مديونيات مصانع الطوب لشركة إيجاس
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 09:54 م
الطوب الطفلى
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الطوب الطفلى
محمود زكي
قال مسعد الشاذلي، رئيس الجمعية الإنتاجية لمصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد والصف، إن مديونيات المصانع لدى شركة إيجاس للغاز الطبيعي تجاوزت مليار جنيه.
وأضاف الشاذلي، في تصريحاته، لـ"المال"، أن عدد مصانع الطوب الطفلى في منطقة عرب أبو ساعد تصل إلى 291 مصنعًا، في حين يبلغ عدد مصانع الطوب بالصف 25 مصنعًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار المحروقات، وخاصة الغاز الطبيعي، وكذلك الكهرباء، أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع بالمنطقة نتيجة عدم القدرة على سداد الديون.
وأشار إلى أنه أرسل عددًا من الخطابات إلى وزير الصناعة والتجارة وكذلك وزير البترول بضرورة إنقاذ صناعة الطوب من الانهيار مع زيادة الأزمات الكبيرة التي تحدث للمصنعين نتيجة زيادة التكلفة عليهم.
وأوضح رئيس الجمعية الإنتاجية أن "إيجاس" تقوم باحتساب تكلفة الفواتير بأسعار الدولار وهو ما يسبب عبئًا كبيرًا على المصنعين، كما أنها تقوم بتحصيل الفواتير كل 15 يومًا، مشيرًا إلى أن رفع الدعم على الوقود أدى إلى توقف عدد كبير من الشركات عن التصنيع، غير أن المصانع التي تقوم بعملية الإنتاج حاليًّا لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية لها 20%، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى اندثار صناعة الطوب في مصر.
ولفت إلى أنه يجب على الحكومة تقديم الدعم لمصانع الطوب الطفلى؛ وذلك للحفاظ عليها من التوقف إذ يصل عدد العمالة بتلك المنطقة إلى 40 ألف عامل، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأراضي التي يقام عليها المصانع والذي طالب به المصنعون مرارًا وتكرارًا إلا أنه لم يلق استجابة من المسئولين.
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