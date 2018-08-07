تجار ووكلاء: تراجع مبيعات مواد البناء عقب زيادة أسعار الوقود

مواد البناء

محمود زكي



قال عدد من التجار والوكلاء لمواد البناء، إن هناك تراجعا كبيرا في مبيعات مواد البناء بشكل عام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع أسعار المحروقات وكذلك تباطؤ العملية الإنشائية خلال الفترة الحالية.



وأضافوا إلى أن حجم مبيعات الأسمنت لا تتجاوز 45 % مقارنة بالعام الماضي وكذلك مبيعات الطوب أيضًا لا تتجاوز 20% من المبيعات المقدرة لها.



ومؤخرا زادت أسعار المحروقات، بقرار حكومي، بعد زيادات متوالية في خدمات حكومية متعلقة بالكهرباء والمياه والغاز.



** أزمة الطوب



وقال مسعد الشاذلي رئيس الجمعية الإنتاجية للطوب الطفلي بمنطقة عرب أبو ساعد والصف، إن صناعة الطوب تنهار بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60%.



وأشار إلى أن هناك عدد من أصحاب المصانع أغلقوا مصانعهم نتيجة الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج.



ولفت الشاذلي إلى أن هناك حالة من الركود في عملية البيع.



وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الطوب على مستوى الجمهورية حوالي 15 مليار طوبة سنويًا لا يتم إنتاج سوى 4 مليار طوبة فقط.



وأشار إلى أن هذا يعكس العجز الكبير في عملية البيع وكذلك التدهور في الصناعة بصورة كبيرة.



وأوضح رئيس الجمعية أن الزيادة الكبيرة في أسعار الطوب جاءت نتيجة لزيادة أسعار المازوت بنسبة 67% وكذلك الكهرباء بنسبة 26% والعمالة 15% والنقل 15% ومدخلات الإنتاج 20% تقرر زيادة أسعار الطوب بنسبة 45% على أن يتم التطبيق الزيادة بداية من يوم السبت.



ولفت إلى أن سعر الألف طوبة 24*12*6 سم قيمة 650 جنيه أرض مصنع و سعر الألف طوبة 23*12*6 سم 600 جنيه وكذلك فقد بلغ سعر الألف طوبة مقاس 22*12*6 سم سعر 550 جنيه.



** انخفاض مبيعات الحديد



وقال محمد فاوي رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد أن هناك أزمة كبيرة تواجة وكلاء وتجار الحديد إذ انخفض حجم المبيعات بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بالعام الماضي.



وأضاف فاوي أن الحديد يشهد ثباتًا في الأسعار خلال الثلاثة أشهر الماضية برغم زيادة أسعار المحروقات مشيرًا إلى أن الثبات في الأسعار يرجع إلى الركود الذي يشهدها القطاع مشيرًا وتباطؤ الحركة الإنشائية.



ولفت إلى أن سعر بيع الطن لحديد عز سجل 12530 جنيه تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة وهو نفس السعر الذي سجلته شركة بشاى للصلب وهو أعلى سعر للطن بالسوق إذ يصل السعر النهائي للمستهلك بقيمة 12800 جنيه.



وأوضح رئيس الشركة أن سعر بيع طن حديد الجارحى بلغ 12300 جنيه تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة في حين يصل السعر النهائي للمستهلك عند 12650 جنيه مشيرًا إلى أن سعر الطن لحديد الكومي بلغ 12150 جنيه تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بقيمة 12500 جنيه للطن.



** تباطؤ الإنشاءات



فيما قال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الأسمنت تشهد ثباتًا في سعر الطن إذ يلامس سعر الطن قيمة الألف جنيه مشيرًا إلى أن ذلك أثر بشكل كبير على حجم البيع والذي لا يتجاوز 40% مقارنة بالأعوام السابقة.



وأضاف مخيمر أن هناك تباطؤ في العملية الإنشائية وذلك بسبب ارتفاع مواد البناء بشكل عام مشيرًا إلى أن طن الأسمنت يجب ألا يتجاوز 500 جنيه للطن الواحد إذ أن تلك الأسعار مبالغ بها للغاية وغير معبرة عن السعر العادل لها.



وأشار أن هناك تخارج لعدد من وكلاء موزعين الأسمنت بالأسكندرية وعدد من المحافظات نتيجة عدم قدرتهم على إستلام الحصص مشيرًا إلى أنه لولا المشروعات القومية التي يتم تنفيذها لتعثرت الشركات المصنعة للاسمنت والحديد.



وعن أسعار الطن لدى الشركات وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن مجموعة السويس للأسمنت والتي تشمل مصانع السويس وطره وكذلك حلوان سجل بها سعر الطن قيمة 825 جنيه تسليم أرض المصنع في حين سجلت الإسكندرية للأسمنت قيمة 980 جنيه تسليم أرض مصنع أيضًا.



وأوضح أن رئيس شعبة الأسمنت أن شركة العامرية أبلغت وكلائها أن سعر بيع الطن بلغ قيمته 950 جنيه



ولفت مخيمر أن باقي الشركات المصنعة للأسمنت تتراوح أسعار الطن بها بين 830 جنيه إلى 880 جنيه تسليم أرض مصنع.



وأكد أن شركات الأسمنت لجأت إلى تثبيت الأسعار نتيجة لوجود ركود كبير في حجم المبيعات خاصة وأن حجم الطلب على شراء الأسمنت تراجع بنسبة تصل إلى 60% خاصة مع الزيادة التي سجلها طن الأسمنت خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي.



وأوضح أنه بسبب تلاعب عدد من شركات الأسمنت بسعر الطن تم إحالة 372 تاجر إلى النيابة بتهمة التهرب الضريبي



وأشار إلى أنه أرسل عدد من الخطابات إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لحل مشكلة هؤلاء التجار خاصة وأن موقفهم سليم للغاية.



وأضاف رئيس الشعبة أنه تم إرسال خطاب خاص لشركة أسمنت العامرية لإلغاء نظام النقاط والذي يؤدي بيع الشركة للأسمنت بسعرين لأكثر من تاجر وهو احدى أسباب اتهام التجار بالتهرب الضريبي.



وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن عادة ما تتفق الشركات المصنعة بين بعضهم البعض على نسبة معينة في الزيادة وغالبًا ما تكون أكثر بكثير من الزيادة التي حدثت في تكاليف الإنتاج.