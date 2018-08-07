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بورصة وشركات
أسهم الخدمات المالية الأكثر تداولًا بـ228.3 مليون جنيه بجلسة اليوم
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 09:26 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أحمد علي
بلغت قيمة التداول على أسهم قطاع الخدمات المالية "باستثناء البنوك"، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، نحو 228.3 مليون جنيه كأكثر الأسهم القطاعية تداولًا عبر التعامل على 67.157 مليون ورقة مالية، تلاه ثانيًا أسهم القطاع العقاري بقيمة 98.802 مليون جنيه عبر التعامل على 24.795 مليون سهم.
وفي المركز الـ3، جاءت أسهم قطاع الاتصالات بقيمة 69.185 مليون جنيه بعدد 38.365 مليون سهم، ورابعًا أسهم قطاع بنوك بقيمة تداولات بلغت 55.904 مليون جنيه من خلال التعامل على 1.229 مليون سهم.
وفي المركز الخامس جاء أسهم قطاع الكيماويات بقيمة تداولات بلغت 49.830 مليون جنيه عبر التعامل على 9.368 مليون سهم.
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