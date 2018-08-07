أسهم الخدمات المالية الأكثر تداولًا بـ228.3 مليون جنيه بجلسة اليوم

أحمد علي

بلغت قيمة التداول على أسهم قطاع الخدمات المالية "باستثناء البنوك"، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، نحو 228.3 مليون جنيه كأكثر الأسهم القطاعية تداولًا عبر التعامل على 67.157 مليون ورقة مالية، تلاه ثانيًا أسهم القطاع العقاري بقيمة 98.802 مليون جنيه عبر التعامل على 24.795 مليون سهم.