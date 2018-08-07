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بورصة وشركات
مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية لنقل 5400 حاج غدا
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 08:39 م
طائرة مصر للطيران
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الطائرة
دعاء محمود
يشهد مطار القاهرة الدولي، غدا الأربعاء، إقلاع ٢٤ رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، حيث من المقرر أن تسير الشركة ١٣ رحلة جوية إلى جدة لنقل ٣١٠٠ حاجا من بينهم آخر 3 رحلات لنقل حجاج فلسطين، بالإضافة إلى حجاج قرعة القاهرة، وتضامن الغربية والمؤسسة والحج السياحي وترانزيت أمستردام وبانكوك ودار السلام وبعثات وزارة الداخلية وعمل.
وتسير مصر للطيران ١١ رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2300 حاجا من حجاج قرعة التنازلات والقليوبية وقرعة مجلس النواب وتضامن الجيزة والمركزية، وترانزيت لندن وميلانو وبانكوك وامستردام وتورنتو وحجاج باماكو وبعثة عمل.
وأن مصر للطيران تسير اليوم الثلاثاء ٢١ رحلة جوية لنقل ٥٣٢٠ حاجا إلى الأراضي المقدسة بواقع ١٢ رحلة إلى جدة تقلع منها ١١ رحلة من القاهرة ورحلة من الأقصر لنقل ٣٣٦٦ حاجا من حجاج السياحة وحجاج فلسطين وقرعة القاهرة وسوهاج وقنا وترانزيت بروكسل وباريس، بالإضافة إلى رحلة عمل.
كما تقلع ٩ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٩٥٤ حاجا من حجاج قرعة الفيوم ودمياط وتنازلات وتضامن الدقهلية وحجاج باماكو وترانزيت تونس وباريس وميلانو.
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