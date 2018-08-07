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اقتصاد وأسواق
الأكاديمية العربية تختتم برنامج تدريب قيادات وزارة المالية
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 08:21 م
الأكاديمية العربية
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أمانى العزازي
اختتمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ببورسعيد برنامج الدورات التدريبية الخاصة بالتدريب من أجل التنمية لقيادات الصف الثانى بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وأقامت الأكاديمية حفل لتسليم الشهادات للسادة قيادات الصف الثانى بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء فى حضور مسئولى التدريب بوزاره المالية.
وقامت الدكتورة أمل عصفور المدير الأكاديمي لفرع بورسعيد بتوزيع شهادات اجتياز الدورات وأثنت على مستوى المتدربين.
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