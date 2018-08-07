المغرب يستورد دواجن أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار لأول مرة

دواجن مستوردة

خالد بدر الدين



أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المغرب وافق على استيراد منتجات الدواجن الأمريكية للمرة الأولى، متوقعين أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل مبدئي حوالى 10 ملايين دولار.



وقال الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية إنهما عملا مع الحكومة المغربية لتقديم ضمانات بشأن سلامة الدواجن الأمريكية، وتوصلا إلى اتفاق لينتهى الحظر الذى سبق وفرضته المغرب على الدواجن الأمريكية استنادا إلى مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء، على الرغم من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين البلدين.



وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات الدواجن الأمريكية للمغرب سيمثل سوقا بقيمة 10 ملايين دولار مبدئيا ثم يرتفع هذا الرقم مع مرور الوقت، ولاسيما أن الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للدواجن في العالم بعد البرازيل، حيث بلغت مبيعاتها العالمية من لحوم الدواجن ومنتجاتها 4.3 مليار دولار العام الماضي.



وقال وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو في بيان "أنا واثق من أن الشعب المغربي حين يتذوق الدواجن الأمريكية سيرغب في المزيد منها"، مضيفا أن فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية يمثل أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



يأتي الإعلان في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من المزارعين الأمريكيين من ضغوط بسبب رسوم جمركية على منتجات زراعية أمريكية فرضتها الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك ودول أخرى ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب والألومنيوم وسلع صينية بقيمة 34 مليار دولار.