EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بنوك استثمار تتوقع تحسن إيرادات سيدي كرير للبتروكيماويات
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 07:02 م
سيدى كرير للبتروكيماويات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سيدى كرير للبتروكيماويات تعلن توزيعًا نقديا بقيمة 1.4 جنيه للسهم
سيدى كرير : ارتفاع المبيعات والأسعار سبب قفزة أرباح الربع الأول
سيدى كرير تقترب من تعيين الأهلى مستشاراً لتمويل توسعاتها
تراجع صافى أرباح سيدى كرير للبتروكيماويات إلى 1.1 مليار جنيه
سيدى كرير للبتروكيماويات
مصطفى طلعت
رجحت وحدات البحوث ببنوك استثمار محلية، نمو الإيرادات الإجمالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات خلال 2018، بدعم بيع منتجاتها بالأسعار العالمية واستغلال انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتوقعت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار "بلتون"، نمو إيرادات الشركة 32% في 2018 لتسجل 6.6 مليار جنيه، نظرًا لتسعير سيدي كرير منتجاتها بالجنيه بما يعادل الأسعار العالمية، متأثرة إيجابيًا بالتعويم، بينما توقع تراجع الإيرادات بمعدل سنوي تراكمي 4% على مدار 4 أعوام لتبلغ 5.6 مليار جنيه في 2022.
ورجح "بلتون" نمو سنوي تراكمي قدره 21% في أرباح الشركة على مدار عامين لتبلغ 1.7 مليار جنيه في 2019، بدعم ارتفاع أسعار منتجات الشركة بناء على مراجعة توقعات أسعار خام برنت، بالإضافة إلى مساهمة فعالة لمشروع مجمع البتروكيماويات "إيثيدكو" .
وخفضت وحدة الابحاث تقييمها لسهم "سيدي كرير" من 32.29 إلى 29 جنيه نتيجة ارتفاع السهم 47% منذ التحديث الأخير للشركة، مع الأخذ في الاعتبار رفع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس تعديل تسعير المواد الخام الموجهة إلى سيدي كرير.
وبدأت شركة إيثيديكو، المملوكة بنسبة 20% لسيدي كرير، أعمالها التشغيلية عام 2016، وأدى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين إلى جانب ارتفاع معدلات التشغيل عن التوقعات إلى مساهمة قوية للشركة إلى 72 مليون جنيه في صافي أرباح سيدي كرير.
واضاف بلتون: "خلال الفترة المقبلة، نتوقع نمو سنوي تراكمي 27% لمساهمة إيثيديكو التي تمثل 20% (بالجنيه المصري) لتبلغ 234 مليون جنيه بحلول عام 2022، بدعم من قدرة الشركة على العمل بالقدرة الإنتاجية الكاملة، فضلًا عن الارتفاع المتوقع في أسعار البولي إيثيلين".
ويعتبر النمو الأخير في إنتاج الغاز محفزًا لزيادة إنتاج البتروكيماويات مع تنفيذ مشروعات جديدة، كما أن إعلان سيدي كرير عن مشروعها بتكلفة استثمارية 1.2 مليار دولار، الذي يضيف 450 ألف طن سنويًا للقدرة الإنتاجية للبولي بروبلين، أفضل مثال على التوسعات التي تعتزم الشركة تنفيذها.
وفي سياق متصل، قالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار "فاروس" أن الشركة سجلت ايرادات بقيمة 1.49 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة زيادة كبيرة في الكميات المباعة، وذلك في ضوء الأسعار المستقرة تقريبًا، إذ سجل سعر البولي إيثلين 1,360 دولار، والإيثلين 1,236 دولار للطن خلال الفترة نفسها.
وذكر "فاروس" في ورقة بحثية حديثة ان ارتفاع أرباح الشركة 40% يعود بصورة رئيسة إلى الاستثمار في شركات تابعة، وبالأخص حصتها البالغة 20% في شركة إيثيدكو.
وأوضح أن نتائج سيدي كرير جاءت متماشية مع مجمل التوقعات، وأوصى بزيادة الوزن النسبي وفي انتظار مزيد من التفاصيل عن مشروعها الجديد ("مشروع البولي بروبلين") اذ تبلغ مساهمته في التقييم العادل 15 جنيهًا، علمًا بأن قيمة السهم العادلة 42.80 جنيه.
سيدى كرير للبتروكيماويات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا