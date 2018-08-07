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عقـــارات
طرح 13 قطعة أرض صناعية للبيع بالشروق الجديدة خلال سبتمبر
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 06:38 م
المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق
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الشروق تنافس القاهرة الجديدة وأكتوبر على استقطاب العملاء
المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق
محمود زكي
يستعد جهاز مدينة الشروق الجديدة، لطرح 13 قطعة أرض صناعية للبيع بالمزاد العلني، بمنطقة الصناعات الصغيرة، بمساحات تتراوح بين 346 إلى 366 متر مربع.
وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، إن المزاد سيعقد يوم 9 سبتمبر بمقر الجهاز، ويمكن شراء كراسة الشروط، بقيمة 300 جنيه على أن يتم دفع 30 ألف جنيه التأمين الابتدائي للمزاد عن كل قطعة.
وأضاف أنه يتم استكمال 25% من قيمة الراسي عليه المزاد، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5% مجلس أمناء، وذلك فور رسو المزاد، مشيرًا إلى أنه يتم سداد باقي القيمة الكاملة للقطعة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الرسو.
وأوضح أنه يمكن تقسيط قيمة الأرض على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات محملة بالفوائد.
وأشار إلى أنه جار تنفيذ 2736 وحدة بمشروع سكن مصر على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام ونصف من بدء التنفيذ، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ تلك الوحدات تتجاوز قيمة مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تنفيذ مصاعد كهربائية بالعمارات والذي يعد هو الأول بمشروعات سكن مصر على مستوى المدن الجديدة المطروح بها المشروع، لافتًا إلى أنه جار طرح تنفيذ أعمال المصاعد على الشركات الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن تركيب المصاعد بالعمارات يرجع إلى تلبية مطالب الأفراد الذين حصلوا على وحدات سكن مصر في طرحها الأول.
وأكد أن تم أسناد عدد من المشروعات الجديدة بالمدينة خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في عملية رفع الكفاءة بالمدينة.
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