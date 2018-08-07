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بورصة وشركات
بنك قطر الوطنى يتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 06:29 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية، إن بنك قطر الوطنى الأهلى تقدم إليها بمستندات زيادة رأس المال وجارٍ فحصها، واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.
وتقدم البنك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.9 مليار إلى 9.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 890.4 مليون جنيه، موزعة على 89 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد، مسددة بالكامل من رصيد الاحتياطى العام وفقاً للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.
وأقرت الجميعة العامة غير العادية للبنك، في فبراير الماضي، مقترح مجلس إدارة الشركة، بزيادة رأس المال المصدر إلى 9.7 مليار جنيه.
وسجل البنك صافى ربح قدره 5.52 مليار جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 4.2 مليار جنيه خلال 2016.
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