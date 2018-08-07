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بورصة وشركات
15.360 مليون جنيه قيمة العمليات بسوق نقل الملكية بالبورصة اليوم
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 06:26 م
شعار البورصة المصرية معدل
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شعار البورصة المصرية معدل
أحمد علي
بلغت قيمة العمليات المنفذة بسوق نقل الملكية نحو 15.360 مليون جنيه، عبر تنفيذ نحو 18 عملية، خلال تعاملات جلسة البورصة اليوم الثلاثاء.
وجاءت عمليات نقل الملكية تخص شركات الوطنية للزجاج والبللور بقيمة 500 جنيه، ومستشفى الأوعية الدموية بقيمة 100 ألف جنيه، ومدارس البيان الحديثة بقيمة 733 ألف جنيه، وأوتراك للتأجير التمويلي بقيمة 12.485 مليون جنيه.
كما تم نقل ملكية تخص شركة البحار جروب للخرسانة بقيمة 100 الف جنيه، وشركة دلتا مصر جروب للاستثمار بقيمة 31.250 ألف جنيه، وصفقة نقل ملكية على أسهم شركة سي ويند للملاحة البحرية بقيمة 245 ألف جنيه.
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