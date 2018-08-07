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اقتصاد وأسواق
كمال نجم مديرًا لمصلحة الجمارك
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 05:56 م
كمال نجم مديرًا لمصلحة الجمارك
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أمانى العزازي
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس 2018 قرارًا رقم (343) في 8/7/2018 بندب السيد كمال حسن نجم رئيسًا لمصلحة الجمارك، والذى كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.
جديرٌ بالذكر أن السيد كمال حسن نجم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة المنصورة عام 1983، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1985 وشغل عدة مناصب، منها مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بجمارك بورسعيد فى 2012، ثم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية في 2016.
مصلحة الجمارك
وزارة المالية
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