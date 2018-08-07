صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء

البورصة

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74% عند مستوى 15761 نقطة، وكذا الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69% عند مستوى 751 نقطة.



كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.67 % عند مستوى 1947 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 1.32% عند مستوى 2611 نقطة، والعشرينى بنسبة 0.68% عند مستوى 15690نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 632 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 47.2 مليون جنيه و18.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 19.3 مليون جنيه و19.1 مليون جنيه، و761 ألف جنيه، و26.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 100 سهم من إجمالى 174 متداولًا، بينما هبط 32 وبقى 42 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 15645 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 746 نقطة.