أسباب عدم مشاركة وزير الاتصالات بمؤتمر تجار المحمول

عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد

محمود جمال



كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مشاركة الدكتور سيد عزوز نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات -غدًا- فى المؤتمر الذى تعقده لمناقشة هوامش أرباح التجار من خدمات المحمول، بالنيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.



وأوضح سعيد، في تصريح خاص لـ "المال"، أن "الاتصالات" أخطرت الشعبة بارتباط الوزير بحدث آخر فى مدينة شرم الشيخ، وسيشارك كل من الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، وأحمد بدوى وكيل اللجنة، ومحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بمرفق تنظيم الاتصالات، وممثلى شركات المحمول الثلاث (فودافون وأورنج واتصالات).



ونوه عن حضور محمد طلعت رئيس رابطة تجار المحمول والاتصالات، ومحمد المهدى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات، فضلاً عن رؤساء شعب الاتصالات من مدن الجيزة والإسكندرية والغربية وبنى سويف.



ولفت إلى أن اللقاء يستهدف الوصول إلى حل وسط بين الشركات والتجار بخصوص ثبات هامش ربح التجار من كروت الشحن عند 2 % بدلاً من 5 % رغم زيادة تكاليف المعيشة، ودخول أسواق موازية لمزاولة النشاط لا يتضمن سجلها التجارى أنشطة أخرى مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت مما يؤثر بالسلب على ربحية المراكز.