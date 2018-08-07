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طاقة
طارق الملا يرأس اجتماع لجنة تطوير وتحديث قطاع البترول
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 03:03 م
طارق الملا 1
أخر الأخبار
طارق الملا 1
نسمة بيومي وعمر سالم:
رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لمتابعة موقف تقدم الأعمال فى البرامج السبعة للمشروع وتقييم نتائج الأعمال التى تحققت منذ بدء المشروع وحتى الآن واستعراض الموضوعات التى تحتاج إلى دعم وتذليل التحديات وإعطاء دفعات لتحقيق النتائج المرجوه خلال الفترة القادمة، وحضر الاجتماع قيادات وزارة البترول ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ورؤساء البرامج السبعة.
وأكد الوزير أن النتائج الملموسة التى تحققت مع بدء عمل المشروع تنعكس ايجاباً على أداء قطاع البترول بصفة عامة ويسهم فى قدرته على مواجهة التحديات داخلياً وخارجياً والاستعداد للمستقبل فضلا ً عن الاستغلال الأمثل لكافة التحديات والإمكانيات وتنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر ويتواكب مع رؤية الدولة الطموح 2030.
وأشار إلى أن البرامج السبعة التى يشملها المشروع هى: جذب الاستثمارات فى مجال البحث والانتاج، تحسين أداء أنشطة الإنتاج، الإصلاح الهيكلى للقطاع، تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، استراتيجية تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة، تنمية الموارد البشرية، دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات. وهى تغطى كافة أنشطة قطاع البترول فى تناغم تام من خلال برامج وآليات العمل الحديثة والمتطوره باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لتحقيق أفضل مستويات الأداء.
وأكد الوزير الأهمية المتزايدة للبرنامجين الثالث والسابع باعتبارهما الاساس الذى يقوم عليه القطاع مؤكدا أهمية برنامج اعادة هيكلة القطاع فى ضوء أن الموارد البشرية هى حجر الزاوية فى اى تقدم فضلاً عن أهمية برنامج دعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات والذى يمثل الادارة التى ستمكن الموارد البشرية من تحقيق الاهداف المنشودة من برنامج التطوير والتحديث وتنفيذ باقى البرامج بتميز ونجاح.
وأشار إلى أهمية تطبيق هذا البرنامج فى شركات القطاع العام بكوادره البشرية والتى تعد احد الأعمدة المهمة لقطاع البترول والتى تتميز أنشطتها بالتنوع بدءً من الانتاج مروراً بالتكرير والتسويق والنقل.
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