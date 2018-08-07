المالية: ندب كمال حسن نجم رئيسًا لمصلحة الجمارك

محمد معيط وزير المالية

مها أبوودن



أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية -اليوم الثلاثاء- القرار رقم (343)، بندب السيد كمال حسن نجم، رئيسًا لمصلحة الجمارك، والذى كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



والتقى وزير المالية برئيس مصلحة الجمارك الجديد وسلمه قرار ندبه رئيسًا للمصلحة، بحضور كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة، وعمرو الخولي مساعد الوزير لشؤون الإيرادات، والقائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك، والدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك ورئيس المصلحة الأسبق، والشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك.



وخلال اللقاء، أكد معيط على الدور المهم لرجال الجمارك في الحفاظ على صحة المواطن وحماية أمنه واستقراره، وأمن البلاد من المخدرات والمفرقعات والممارسات الضارة وغير المشروعة، بالإضافة إلى حقوق الخزانة العامة، لافتًا إلى أن رجال الجمارك هم حماة الوطن ويقومون بدور وطني في تأمين المنافذ والحدود.



وأكد الوزير على ثقته الكاملة في استمرار جهود رجال الجمارك في دعم خطط الدولة وسياساتها الاقتصادية، وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية بجانب تشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تعظيم كل الجهود وتكاتفنا جميعًا حتى نستطيع النهوض بها على أحسن وجه وتحقيق التنمية المنشودة.



وشدد على المحاور الرئيسية للعمل في الفترة المقبلة، والتي تتضمن استكمال تجهيز قانون الجمارك الجديد، واستكمال أعمال الحوكمة وتبسيط الإجراءات والتطوير التنظيمي وصولًا إلى منظومة الشباك الواحد لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وتطوير العنصر البشرى، واستكمال منظومة ميكنة المصلحة، والإسراع بتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة في المنافذ الجمركية المختلفة والتركي.