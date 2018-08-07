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بورصة وشركات
أطلس لاستصلاح الأراضى تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:10 م
الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى
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الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى
رجب عزالدين:
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي تقدمت إليها بمستندات زيادة رأس المال، وجار فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 59.2 مليون جنيه إلى 65.1 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 5.9 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة علي عدد 592,078 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم أصلية تقريبا تمويلا من أرباح العام والأرباح المرحلة بعد إجراء توزيعات أرباح عام 2017 وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2017.
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