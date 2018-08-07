جولدن تكس تعلن توزيعا نقديا بقيمة 50 قرشا على قسطين

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة جولدن تكس للأصواف عن توزيع نقدى بقيمة 50 قرشا للسهم يوزع على قسطين وينتهى الحق فيه بنهاية جلسة 12 أغسطس الجارى.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الكوبون رقم 34 سيتم توزيعه على قسطين بالتساوى بقيمة 25 قرشا على أن يتم صرف القسط الأول اعتبارا من 15 أغسطس الجارى والثانى اعتبارا من 31 ديسمبر القادم.



ووافقت عمومية الشركة في أبريل الماضي، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام 2017 على المساهمين بقيمة 7.14 مليون جنيه بواقع 50 قرشا للسهم الواحد.



ويبلغ رأسمال الشركة 142.8 مليون جنيه موزعا على 14.2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.