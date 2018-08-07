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محامى الأهلى ومصر: 9 سبتمبر جلسة تسليم أصول «بهجت»
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 11:31 ص
أحمد بهجت 56
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بهجت 6
سيد بدر
تعقد محكمة 6 أكتوبر جلسة فى التاسع من سبتمبر المقبل للنظر فى تسليم أصول رجل الأعمال أحمد بهجت لبنكى الأهلى ومصر وإسدال الستار على نزاع قضائى دام لسنوات.
وقال عماد فصيح، المستشار القانونى لبنكى الأهلى ومصر، إن أصول رجل الأعمال تم بيعها للبنكين بموجب أحكام قضائية نهائية، وبموجب قرار التسليم المرتقب صدوره يستطيع البنكان وضع يدهما على تلك الأصول.
وأوضح فى تصريحات لـ«المال» أن الفترة الحالية لا تشهد أى مفاوضات أو تواصل بين البنكين الدائنين ورجل الأعمال أحمد بهجت وأن الأمر محسوم بموجب القضاء.
وتواصلت «المال» مع نجوان المهدى، مسئولة المكتب الإعلامى لرجل الأعمال أحمد بهجت، لتوضيح الأمر، لكنها ردت بعدم وجود تصريحات يمكنها الإدلاء بها.
ويعود تاريخ النزاع بين البنكين الحكوميين ورجل الأعمال الشهير رئيس مجموعة شركات دريم لاند لعام 2004 حول مديونية تصل قيمتها لنحو 4 مليارات جنيه، ورغم الإعلان عن عدد من التسويات بين الطرفين منذ هذا التاريخ، إلا أن عدم انتظام رجل الأعمال فى السداد دفع البنوك للسير فى إجراءات التقاضى لحفظ حقوقها.
وأصدر أحمد بهجت بيانًا فبراير الماضى بشأن التوصل لتسوية مع البنوك والدولة حول المديونية وسعيه لضخ استثمارات ضخمة وبدء مرحلة جديدة ثم تم نفيه، وحينها صرح المكتب الإعلامى التابع له بأنه تم تأجيل الإعلان عن تفاصيل هذه الاتفاقات لإشعار آخر، على أن يتم إعلانها فى مؤتمر صحفى لرجل الأعمال خلال أسابيع وهو ما لم يحدث.
وذكر «فصيح» فى تصريحات سابقة «للمال»، أن أصول شركات بهجت قد تم بيعها، بموجب الأحكام النهائية، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، تنتظر حكم محكمة التسليم لوضع يدهاعلى تلك الأصول، وذلك بعد أن أنهت لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل جردها ومعاينتها، وستقوم برفع تقريرها النهائى إلى المحكمة المختصة خلال شهر، تمهيدا لبدء تسليم الأصول لشركة البنكين.
وأضاف أن «بهجت» وشركاته، ما زالت مدينة بمبلغ يزيد على 600 مليون جنيه، صدر بشأنها أحكام نهائية، وجار تنفيذها والحجز على أى أصول متبقية لرجل الأعمال.
ووفقًا للقوائم المالية للأهلى المصرى، استحوذ البنك على %71.7 من 6 شركات تابعة لأحمد بهجت هى دريم لاند للتنمية العمرانية، ودريم لاند للمؤتمرات، وأسواق دريم لاند، ومنتجع دريم لاند الصحى، ودريم لاند بيراميدز للجولف، وفرسان دريم لاند، بجانب %41.33 من شركة دريم لاند للملاهى، بإجمالى أصول تبلغ نحو 4.37 مليار جنيه.
بنك مصر
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