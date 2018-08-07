أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

بقلم رجائى عطية: إبليس (18)

رجائى عطية
رجائى عطية
رجائى عطية


ينصرف هذا الفصل العويص ـ ينصرف أساسًا إلى السحر ، ويبدأ الأستاذ العقاد بما يدل عليه تاريخ السحر ـ من تضامن النوع الإنسانى فى التهدى ( من الاهتداء ) إلى العقائد العميقة ، التى تعرب عن نظرة شاملة إلى الحياة أو إلى الكون كله.

وفى زماننا يسمع الخاصة والعامة أن المادة كلها ـ على اختلاف عناصرها وتراكيبها وأجسامها ـ إنما هى « ذرات » تتألف من النواة والكهرب أو الالكترونات ، وأن الذرة حين تنشق تئول إلى شعاع ، وأن الشعاع هزات فى الأثير ، وقد لا يدهش العقل الساذج اليوم إذا سمع أن الكون كله عدد ، وأن طبيعة العالم المحسوس من طبيعة الفكر المجرد أو المعنى الغنى عن التجسيم.

ولكن كيف كان موقع هذا كله على الإنسان من نيف وعشرين قرنًا ، حين سمع أن الوجود كله عدد ، وأن « الكلمة » أصل كل شىء !

وكيف كان موقع هذا القول عنده حين سمع « باللوجوس ( Logos ) «لأول مرة ؟ وحين سمع معها أو قبلها بالنسب الهندسية لموجودات الكون ؟

كان هذا كلامًا أشبه بالتخريف آنذاك أو هو التخريف ذاته .
كان الناس يفهمون من عمل الساحر ـ منذ آلاف السنين ـ أنه يحرك الطبيعة وعناصرها بكلمة أو وبأعداد مقدسة يوفق بينها ، فتعمل عملها فى القوى العلوية والسفلية.

ولم يكن أصحاب العقيدة فى السحر فلاسفة يجردون الأجسام وينظرون من ورائها إلى الحقائق فى العقل الإلهى أو فى عقل من العقول العليا ، ولكنهم كانوا أناسًا حسيين واقعيين يفهمون أن الساحر يعمل بالكلمة التى تطيعها الأرواح ، ولو عرفها أى منهم لاستطاع بها أن يحرك الجبال كما يحركها الساحر ، وأن يزلزل الأوتاد كما يزلزلها.

ولما فرق الإنسان الساذج بين السحر والعبادة ، لم يفرق بينهما بمقياس الشعرة الذى يستخدمه العلماء اليوم ، فاقتصر التفاته على حالته وهو يذهب إلى الساحر، وحالته حين يذهب إلى رجل الدين فى العبادة . وربما اجتمعت الصفتان فى شخص واحد .

ومنذ افترق الساحر والكاهن ـ أصبح السحر عملاً من أعمال الظلام .

ومع الزمن ـ فيما يضيف الأستاذ العقاد ـ ظهر التخصص فى صناعة السحر، إلى سحر أبيض وسحر أسود وسحر الكذبة والمشعوذين.

على أن الناس لم يفهموا من وصفهم بالكذب والشعوذة أنهم لا يقدرون على صناعتهم ، وإنما فهموا من هذا الوصف أنهم يحتالون فى الصناعة ويسلكون مسلك الشياطين وحلفاء الشياطين .

وبقيت «السرية» شرطًا ملازمًا للسحر بنوعيه ، وبقيت هذه السرية ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ معنى مرادفًا لمعنى الظلام لا يؤمن تدبيره ، وبقى الساحر مخيفًا غير مأمون .

ويذكر الأستاذ العقاد أن الكهنة والمتنبئون ، وجدوا ووجد معهم السحرة « وأصحاب الجان » جنبًا إلى جنب فى أخبار التوراة بعد موسى ، ولكن الرؤساء كانوا يخلطون بين الأنبياء لأنهم ينكرون نبوتهم ، وبين السحرة وأصحاب الجان إذا عرفوا أنهم سحرة وأصحاب جان ، وهذا ما فعله « شاول » قبل موت النبى صموئيل ، فلما مات بحث عن السحرة الذين كان قد نفاهم ليحضروا له روح النبى صموئيل بعد موته .

وهذه القصة نموذج لما كان فى تلك العقائد الأولى ، والتى لم تفصل كل الفصل بين الوظيفتين ، وإنْ فصلت بينهما فى التجلة والتقديس .

ويستشهد الأستاذ العقاد ، بما ورد فى الإصحاح الثامن والعشرين من سفر صموئيل الأول ، ويورد نص آياته من الآية الثالثة حتى نهاية الإصحاح بالآية 25 ، ولا يسمح الحيز بإيراد النص هنا ، ولكنى أشير على القارئ بالرجوع إليه فى العهد القديم ليتضح له وجه الاستشهاد به .

ويرى الأستاذ العقاد ـ عن حق ـ أن هذه القصة كنز من كنوز البحث فى مقارنة الأديان ، يندر العثور على قصة مثلها فيما احتوته ودلت عليه من شواهد المرحلة التي يبدأ فيها التمييز بين الخير والشر ، والثواب والعقاب ، والأمانة الدينية والكهانة السحرية ، ودون أن ينتهى التمييز إلى حدود الواضحة .

ففى هذه القصة تمييز بين من يختاره الله ، وبين من يغضب عليه ، كالتمييز بين مقام صموئيل ومقام شاول ، ولكنه يجمع بين الاثنين فى مكان واحد بعد الموت ، فيذهب شاول إلى حيث يلحق بصموئيل .

وها هنا ـ فيما يقول ـ تمييز بين الإمامة الدينية وبين السحر، ولكن السحر تُنْسب إليه القدرة على تحضير روح النبي بغير مشيئته.

وها هنا تمييز أيضًا ـ بين السحر الصالح والسحر الخبيث أو السحر الأسود ، ولكن الساحر يستعين بالجان كما يستعين بأرواح الموتى ، ولا يقال عن الجان إنهم من أعوان الخير أو من أعوان الشر، لأنهم فى خدمة شاول وهو مغضوب عليه !
وها هنا كذلك ـ استطلاع للغيب ، يُطلب من النبوة كما يُطلب من القرعة أو يُطلب من صاحبات الجان والأرواح .
 
[email protected]
www. ragai2009.com


Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا