بقلم رجائى عطية: إبليس (18)

ينصرف هذا الفصل العويص ـ ينصرف أساسًا إلى السحر ، ويبدأ الأستاذ العقاد بما يدل عليه تاريخ السحر ـ من تضامن النوع الإنسانى فى التهدى ( من الاهتداء ) إلى العقائد العميقة ، التى تعرب عن نظرة شاملة إلى الحياة أو إلى الكون كله.وفى زماننا يسمع الخاصة والعامة أن المادة كلها ـ على اختلاف عناصرها وتراكيبها وأجسامها ـ إنما هى « ذرات » تتألف من النواة والكهرب أو الالكترونات ، وأن الذرة حين تنشق تئول إلى شعاع ، وأن الشعاع هزات فى الأثير ، وقد لا يدهش العقل الساذج اليوم إذا سمع أن الكون كله عدد ، وأن طبيعة العالم المحسوس من طبيعة الفكر المجرد أو المعنى الغنى عن التجسيم.ولكن كيف كان موقع هذا كله على الإنسان من نيف وعشرين قرنًا ، حين سمع أن الوجود كله عدد ، وأن « الكلمة » أصل كل شىء !وكيف كان موقع هذا القول عنده حين سمع « باللوجوس ( Logos ) «لأول مرة ؟ وحين سمع معها أو قبلها بالنسب الهندسية لموجودات الكون ؟كان هذا كلامًا أشبه بالتخريف آنذاك أو هو التخريف ذاته .كان الناس يفهمون من عمل الساحر ـ منذ آلاف السنين ـ أنه يحرك الطبيعة وعناصرها بكلمة أو وبأعداد مقدسة يوفق بينها ، فتعمل عملها فى القوى العلوية والسفلية.ولم يكن أصحاب العقيدة فى السحر فلاسفة يجردون الأجسام وينظرون من ورائها إلى الحقائق فى العقل الإلهى أو فى عقل من العقول العليا ، ولكنهم كانوا أناسًا حسيين واقعيين يفهمون أن الساحر يعمل بالكلمة التى تطيعها الأرواح ، ولو عرفها أى منهم لاستطاع بها أن يحرك الجبال كما يحركها الساحر ، وأن يزلزل الأوتاد كما يزلزلها.ولما فرق الإنسان الساذج بين السحر والعبادة ، لم يفرق بينهما بمقياس الشعرة الذى يستخدمه العلماء اليوم ، فاقتصر التفاته على حالته وهو يذهب إلى الساحر، وحالته حين يذهب إلى رجل الدين فى العبادة . وربما اجتمعت الصفتان فى شخص واحد .ومنذ افترق الساحر والكاهن ـ أصبح السحر عملاً من أعمال الظلام .ومع الزمن ـ فيما يضيف الأستاذ العقاد ـ ظهر التخصص فى صناعة السحر، إلى سحر أبيض وسحر أسود وسحر الكذبة والمشعوذين.على أن الناس لم يفهموا من وصفهم بالكذب والشعوذة أنهم لا يقدرون على صناعتهم ، وإنما فهموا من هذا الوصف أنهم يحتالون فى الصناعة ويسلكون مسلك الشياطين وحلفاء الشياطين .وبقيت «السرية» شرطًا ملازمًا للسحر بنوعيه ، وبقيت هذه السرية ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ معنى مرادفًا لمعنى الظلام لا يؤمن تدبيره ، وبقى الساحر مخيفًا غير مأمون .ويذكر الأستاذ العقاد أن الكهنة والمتنبئون ، وجدوا ووجد معهم السحرة « وأصحاب الجان » جنبًا إلى جنب فى أخبار التوراة بعد موسى ، ولكن الرؤساء كانوا يخلطون بين الأنبياء لأنهم ينكرون نبوتهم ، وبين السحرة وأصحاب الجان إذا عرفوا أنهم سحرة وأصحاب جان ، وهذا ما فعله « شاول » قبل موت النبى صموئيل ، فلما مات بحث عن السحرة الذين كان قد نفاهم ليحضروا له روح النبى صموئيل بعد موته .وهذه القصة نموذج لما كان فى تلك العقائد الأولى ، والتى لم تفصل كل الفصل بين الوظيفتين ، وإنْ فصلت بينهما فى التجلة والتقديس .ويستشهد الأستاذ العقاد ، بما ورد فى الإصحاح الثامن والعشرين من سفر صموئيل الأول ، ويورد نص آياته من الآية الثالثة حتى نهاية الإصحاح بالآية 25 ، ولا يسمح الحيز بإيراد النص هنا ، ولكنى أشير على القارئ بالرجوع إليه فى العهد القديم ليتضح له وجه الاستشهاد به .ويرى الأستاذ العقاد ـ عن حق ـ أن هذه القصة كنز من كنوز البحث فى مقارنة الأديان ، يندر العثور على قصة مثلها فيما احتوته ودلت عليه من شواهد المرحلة التي يبدأ فيها التمييز بين الخير والشر ، والثواب والعقاب ، والأمانة الدينية والكهانة السحرية ، ودون أن ينتهى التمييز إلى حدود الواضحة .ففى هذه القصة تمييز بين من يختاره الله ، وبين من يغضب عليه ، كالتمييز بين مقام صموئيل ومقام شاول ، ولكنه يجمع بين الاثنين فى مكان واحد بعد الموت ، فيذهب شاول إلى حيث يلحق بصموئيل .وها هنا ـ فيما يقول ـ تمييز بين الإمامة الدينية وبين السحر، ولكن السحر تُنْسب إليه القدرة على تحضير روح النبي بغير مشيئته.وها هنا تمييز أيضًا ـ بين السحر الصالح والسحر الخبيث أو السحر الأسود ، ولكن الساحر يستعين بالجان كما يستعين بأرواح الموتى ، ولا يقال عن الجان إنهم من أعوان الخير أو من أعوان الشر، لأنهم فى خدمة شاول وهو مغضوب عليه !وها هنا كذلك ـ استطلاع للغيب ، يُطلب من النبوة كما يُطلب من القرعة أو يُطلب من صاحبات الجان والأرواح .www. ragai2009.com