البورصة تواصل الأداء المتأرجح وسط تذبذب الأسهم القيادية

البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها المتأرجحة، للجلسة الثانية على التوالى من الأسبوع، مع تحول المستثمرين المصريين والعرب للبيع، وتذبذب أداء الأسهم القيادية بين الهبوط والارتفاع.



وفقا لشاشات التداول، فشلت السوق فى جذب القوى الشرائية التى تدفعها للصعود مع ختام جلسة الإثنين لتصطدم الأسهم القيادية بمستويات دعمها، وتهبط بالمؤشرات بشكل جماعى وسط غياب المحفزات.



تراجع مؤشر egx30 الثلاثينى %0.58 عند مستوى 15645 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.25، عند 746 نقطة، ومؤشر «EGX50» الأوسع نطاقا 0.39 %، ليسجل 1935نقطة، ومؤشر «EGX50» متساوى الأوزان %0.52، عند 2577 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة %0.83، ليصل إلى 15578نقطة.



بلغت قيمة التداولات 529 مليون جنيه على الأسهم فقط، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 40 سهمًا من إجمالى 175 سهمًا متداولًا، بينما هبط 82 وبقى 53 دون تغير.



اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 11.8 و31.4 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين، والعرب، والأجانب، والمؤسسات العربية، للبيع بصافى قيم 24.1 و1. و1.4 و15.9 مليون جنيه على التوالى.



تصدر سهم القلعة للاستشارات المالية الأسهم الهابطة بتراجع %1.7، كما هبط سهم البنك التجارى الدولى %0.53، والشرقية للدخان %0.04، والسويدى إليكتريك %1.3، والسادس من أكتوبر سوديك %2.8، بايونيرز القابضة للاستثمارات %2.17، والمجموعة المالية هيرميس %0.73.



على صعيد الأسهم القيادية الصاعدة، ارتفع سهم جلوبال تيلكوم %1.4، والحديد والصلب %2.9، وبالم هيلز للتعمير %0.86، والعربية للاستثمارات القابضة %1.1، والمصرية للاتصالات %0.07.



قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور« لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسى انخفض مع ظهور بعض الضغوط البيعية فى أسهمه، لينهى الجلسة فاقدًا 91 نقطة.



أوضح أن المؤشر وصل لمستوى 15000 نقطة، لتظهر عنده القوى الشرائية التى دفعته للارتداد لأعلى، وصولًا لمستوى 15800 نقطة، إلا أن الضعوط البيعية عاودت الظهور دفعته للتراجع قليلاً، قبل معاودة الارتفاع ومواجهة مستوى المقاومة المهم 16000 نقطة.



أشار غريب إلى أن التركيز ينصب حالياً على 16000 نقطة، وحال تجاوز هذا المستوى لأعلى، يعنى تغير النظرة فى المدى القصير، إلى إيجابية مع توقع تمكن تجاوز السوق عدة مستويات مقاومة جديدة.



أكد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور»، أن المؤشر السبعينى أنهى تداولاته متراجعا نقطة واحدة، موضحا أنه بعد ارتداد المؤشر لأعلى من مستوى الدعم 730 نقطة، اقترب من المقاومة 750 نقطة، الذى يختبره المؤشر حاليًا، وتجاوز هذا المستوى يدفعه للمقاومة التالى عند 770 نقطة.



قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «رويال» لتداول الأوراق المالية، إن السوق بمرحلة انتقالية اسثنائية، ترقباً لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، خلال أشهر، موضحاً أن السوق تستجمع السيولة ترقبا لهذا الحدث المهم.



أكد حسن أن الثبات عند المستويات الحالية بين 15500 و16000 نقطة أهم للمستثمر من المستهدفات المتوقعة، مشيرا إلى أن التحركات العرضية المتأرجحة، التى يتكون فيها مراكز شرائية، تلازم السوق حتى نهاية الشهر الجاري.



لفت إلى أن التحركات الصاعدة للسوق تظهر بعد اختبار مستوى 16000 نقطة وهى المستويات التى قد تظهر مع نهاية الشهر الحالي، وانتهاء فترة إجازات عيد الأضحى المبارك.



قال رئيس قسم الاستثمار برويال، إن المؤشر الرئيسى لم يعبر عن حركة الأسهم خلال 7 أشهر الأخيرة التى شهدت فيها ثبات أسهم أعلى دعومها بالتزامن مع هبوط السوق.



أكد أن مستثمر السوق غير إستراتيجيته فى التعامل مع الأسهم، بعد الإعلان عن المراجعة الدورية لمؤشرات السوق الأسبوع الماضي، وبالتالى مرحلة التخبط والتأرجح تستمر لحين انتقال السيولة من الأسهم التى خرجت من المراجعة لتدخل فى الأسهم الحديثة على المؤشر.