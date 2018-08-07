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طاقة
700 مليون جنيه لتغيير مسار خط كهرباء هليوبوليس- باسوس
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 10:51 ص
محطة كهرباء
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محطة كهرباء
عمر سالم
تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تغيير مسار خط كهرباء شمال هليوبوليس – باسوس، بتكلفة 700 مليون جنيه.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن وزارة الإسكان ستتحمل التكلفة، كما سيتم طرح مناقصة على الشركات العاملة بالمجال، خلال الأيام المقبلة.
يبلغ طول الخط 13 كيلو متراً ويعمل على الجهد الفائق 220 كيلو فولت، وأوضحت المصادر أنه أصبح خطراً على نحو 4000 أسرة لم تلتزم بالسكن بعيداً عن خطوط الضغط العالى بحدود 30 متراً.
من ناحية أخرى كشفت المصادر أن وزارة الكهرباء خاطبت وزارة التخطيط للإسراع بتخصيص 900 مليون جنيه، تمويل المرحلة الثانية من تحويل الخطوط والكابلات الهوائية إلى أرضية.
وتوقعت بدء تنفيذ المرحلة الثانية خلال الربع الأخير من العام الجارى، وبدأت المرحلة الأولى فى أغسطس 2017، بتمويل بلغ مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه يتم حالياً حصر كل خطوط المرحلة الثانية، بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارتى التخطيط والمالية، والمحافظين، ومجلس النواب.
وقالت إن إجمالى أطوال المرحلة الثانية تزيد عن 2000 كيلومتر، موضحة أن تغيير الكابلات يقلل فاقد الشبكة القومية بنحو 3 إلى %4، وتصل حالياً إلى %17.
وأضافت أن وزارة التخطيط مسئولة عن تدبير التمويل، لصعوبة تحمل الكهرباء وشركاتها له، خاصة فى ظل ضخ أكثر من 70 مليار جنيه استثمارات خلال 3 سنوات، فى مشروعات نقل وتوزيع وإنتاج.
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